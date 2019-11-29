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      Зеленский уволил Кривоноса сразу с двух должностей: что нужно знать

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      Зеленский уволил заместителя секретаря РБНО Кривоноса с нескольких должностей одновременно / Facebook-страница Сергея Кривоноса

      Президент Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса с нескольких должностей одновременно.

      Зеленский уволил Кривоноса с должности главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

      Важно: Не так много людей в Украине понимают реальную угрозу войны, – Сергей Кривонос

      Кроме того, Кривонос уволен из рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

      В марте 2019 года Сергей Кривонос по назначению пятого президента Украины Петра Порошенко стал заместителем секретаря СНБО. Он заменил на этом посту фигуранта коррупционного скандала Олега Гладковского.

      Что известно о Сергее Кривоносе?

      • Он начал с работы на кременчугском нефтеперерабатывающем заводе. В декабре 1988 года его призвали в войска.
      • В 2000-х годах Кривонос возглавлял 8-й Хмельницький полк специального назначения. Дважды выводил полк в лучшие части ВСУ по итогам года.
      • В 2009-2010 годах был начальником факультета аэромобильных войск и разведки академии Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного, переходил на штабные ступени.
      • Российское вооруженное вторжение в Украину застало Кривоноса на посту начальника штаба – первого заместителя командующего ВДВ. Военный сразу присоединился к миссии по эвакуации из-за линии фронта экипажей захваченной врагом авиатехники. Постоянно находился в зоне АТО.
      • В 2014 году лично командовал обороной Краматорского аэродрома, которая привела к значительным потерям в рядах пророссийских боевиков. В том же году Кривоноса назначили начальником Управления специальных операций Генштаба ВСУ. Впоследствии, по данным журналиста Юрия Бутусова, начальник Генштаба Виктор Муженко негласно отстранил Кривоноса от реализации программы подготовки ССО, из-за личного конфликта.
      • Зимой 2016 года приказом министра обороны Кривонос был назначен первым заместителем командующего Сил специальных операций ВСУ.

      Кривонос награжден государственным орденом Богдана Хмельницкого III степени за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге. В первую годовщину освобождения Краматорска от российско-террористических войск Кривонос получил негосударственный орден "Народный Герой Украины".

      На президентских выборах 2019 его кандидатуру выдвинула политическая партия "Воины АТО". Однако уже 6 марта Кривонос отказался от участия в дальнейших предвыборных гонках. Больше о нем и его состоянии – читайте здесь.

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Владимир Зеленский СНБО Сергей Кривонос
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