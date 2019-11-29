Зеленський звільнив Кривоноса відразу з двох посад: що треба знати

Президент Володимир Зеленський звільнив заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Кривоноса з кількох посад одночасно.

Зеленський звільнив Кривоноса з посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Відповідний указ оприлюднений на сайті президента.

Важливо: Не так багато людей в Україні розуміють реальну загрозу війни, – Сергій Кривонос

Окрім того, Кривонос звільнений з робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.

В березні 2019 року Сергій Кривонос за призначенням п'ятого президента України Петра Порошенка став заступником секретаря РНБО. Він замінив на цій посаді фігуранта корупційного скандалу Олега Гладковського.

Що відомо про Сергія Кривоноса?

Він почав з роботи на кременчуцькому нафтопереробному заводі. У грудні 1988 року його призвали до війська.

У 2000-их роках Кривонос очолював 8-ий Хмельницький полк спеціального призначення. Двічі виводив полк у найкращі частини ЗСУ за підсумками року.

У 2009-2010 роках був начальником факультету аеромобільних військ і розвідки академії Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, переходив на штабні щаблі.

Російське збройне вторгнення в Україну застало Кривоноса на посаді начальника штабу – першого заступника командувача ВДВ. Військовий відразу долучився до місії з евакуації з-за лінії фронту екіпажів захопленої ворогом авіатехніки. Постійно перебував у зоні АТО.

У 2014 році особисто командував обороною Краматорського аеродрому, яка призвела до значних втрат у лавах проросійських бойовиків. Того ж року Кривоноса призначили начальником Управління спеціальних операцій Генштабу ЗСУ. Згодом, за даними журналіста Юрія Бутусова, начальник Генштабу Віктор Муженко негласно усунув Кривоноса від реалізації програми підготовки ССО, через особистий конфлікт.

Взимку 2016 року наказом міністра оборони Кривонос був призначений першим заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Кривонос нагороджений державним орденом Богдана Хмельницького III ступеня за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. На першу річницю визволення Краматорська від російсько-терористичних військ Кривонос отримав недержавний орден "Народний Герой України".

На президентських виборах 2019 його кандидатуру висунула політична партія "Воїни АТО". Проте вже 6 березня Кривонос відмовився від участі у подальших передвиборчих перегонах. Більше про нього та його статки – читайте тут.