Зеленский уволил скандального главу СБУ Кировоградщины, но ему готовят новую должность

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Службы безопасности Украины в Кировоградской области Алексея Петрова. Журналисты обвиняют его в том, что он перед президентскими выборами приватизировал служебную квартиру в центре Киева на 170 квадратных метров.

Указ об увольнении Алексея Петрова уже опубликовал Офис Президента Украины.

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По данным журналистов Bihus.info , он перед первым туром президентских выборов приватизировал огромную квартиру в центре Киева.

Свидетельство на право собственности ему выдали в день первого тура – 21 марта 2019. Лишь 22 мая 2018 эта же квартира была включена в перечень служебных квартир Службы безопасности Украины.

В то же время ранее стало известно, что Кабмин согласовал кандидатуру Алексея Петрова на пост председателя Закарпатской облгосадминистрации. Теперь вопрос только за указом президента.

Интересно, что по данным журналистов, Петрова на этот пост лоббирует лично глава СБУ Иван Баканов. После назначения последнего даже появилась информация, что Петрова назначат его заместителем. Впрочем опытного спецслужбивця отправили в Кропивницкий.