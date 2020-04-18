03:24
18 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Зеленский уволил скандального главу СБУ Кировоградщины, но ему готовят новую должность

      - Читати новину українською
      Алексея Петрова, который может стать председателем Закарпатской ОГА, уволили с должности главы СБУ в Кировограде / bihus.info

      Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Службы безопасности Украины в Кировоградской области Алексея Петрова. Журналисты обвиняют его в том, что он перед президентскими выборами приватизировал служебную квартиру в центре Киева на 170 квадратных метров.

      Указ об увольнении Алексея Петрова уже опубликовал Офис Президента Украины.

      Важно Кабмин согласовал нового главу Закарпатской ОГА: им может стать Алексей Петров – что известно

      По данным журналистов Bihus.info, он перед первым туром президентских выборов приватизировал огромную квартиру в центре Киева.

      Свидетельство на право собственности ему выдали в день первого тура – 21 марта 2019. Лишь 22 мая 2018 эта же квартира была включена в перечень служебных квартир Службы безопасности Украины.

      В то же время ранее стало известно, что Кабмин согласовал кандидатуру Алексея Петрова на пост председателя Закарпатской облгосадминистрации. Теперь вопрос только за указом президента.

      Интересно, что по данным журналистов, Петрова на этот пост лоббирует лично глава СБУ Иван Баканов. После назначения последнего даже появилась информация, что Петрова назначат его заместителем. Впрочем опытного спецслужбивця отправили в Кропивницкий.

      Что известно про Алексея Петрова? Алексей Петров – украинский офицер спецслужб, имеет звание генерал-майора СБУ, заслуженного юриста Украины и награжден Орденом Даниила Галицкого.

      Возглавлял СБУ в Кировоградской области с 27 августа 2019 года. Перед этим с 2017 года был руководителем департамента контрразведки Службы безопасности.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Иван Баканов Назначения Зеленского Новости Закарпатья СБУ Служба безопасности Украины Новости политики Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 00:30 Сбитие беспилотника РФ: на Донбассе снова обнаружили доказательства присутствия страны-агрессора
      Михайло Макарук
      17 апреля , 21:15 Для ценителей правильного питания: рецепт диетического тыквенного кулича
      Світлана Фус