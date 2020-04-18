Зеленський звільнив скандального голову СБУ Кіровоградщини, але йому готують нову посаду

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Служби безпеки України у Кіровоградській області Олексія Петрова. Журналісти звинувачують його у тому, що він перед президентськими виборами приватизував службову квартиру у центрі Києва на 170 квадратних метрів.

Указ про звільнення Олексія Петрова вже опублікував Офіс Президента України.

Важливо Кабмін погодив нового очільника Закарпатської ОДА: ним може стати Олексій Петров – що відомо

За даними журналістів Bihus.info, він перед першим туром президентських виборів приватизував величезну квартиру у центрі Києва.

Свідоцтво на право власності йому видали у день першого туру – 21 березня 2019 року. Лише 22 травня 2018 року цю ж квартиру було включено до переліку службових квартир Служби безпеки України.

Водночас раніше стало відомо, що Кабмін погодив кандидатуру Олексія Петрова на пост голови Закарпатської облдержадміністрації. Тепер питання лише за указом президента.

Цікаво, що за даними журналістів, Петрова на цей пост лобіює особисто голова СБУ Іван Баканов. Після призначення останнього навіть з'явилася інформація, що Петрова призначать його заступником. Втім досвідченого спецслужбівця відправили у Кропивницький.

Що відомо про Олексія Петрова?Олексій Петров – український офіцер спецслужб, має звання генерал-майора СБУ, заслуженого юриста України і нагороджений Орденом Данила Галицького.



Очолював СБУ в Кіровоградській області з 27 серпня 2019 року. Перед цим з 2017 року був керівником департаменту контррозвідки Служби безпеки.