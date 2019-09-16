Зеленский в Киеве встретится с президенткой Словакии

Президент Украины Владимир Зеленский 16 сентября, проведет переговоры с президенткой Словакии Зузана Чапутовою, которая прибудет в Украину с официальным визитом в понедельник.

Согласно сообщению Офиса Президента, переговоры сторон будут проходить в Мариинском дворце в Киеве. По их итогам Зеленский и Чапутова проведут совместную пресс-конференцию с журналистами.

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Официальная встреча президентов двух государств начнется в 11:30.

Какие темы будут обсуждаться на встрече, не сообщается ни на сайте президента Украины, ни на сайте президента Словакии.

Правозащитница Зузана Чапутова приняла присягу президента Словакии 15 июня. В свои 45 лет Чапутова стала самым молодым президентом Словакии и также первой женщиной на этом высшем государственном посту в истории страны.

Она также была членом партии "Прогрессивная Словакия", которая не входила в состав словацкого парламента. В Словакии Чапутову называют "народным адвокатом".