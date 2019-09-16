Зеленський у Києві зустрінеться із президенткою Словаччини

Президент України Володимир Зеленський 16 вересня, проведе переговори з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, яка прибуде до України з офіційним візитом у понеділок.

Згідно з повідомленням Офісу Президента, переговори сторін проходитимуть у Маріїнському палаці в Києві. За їх підсумками Зеленський й Чапутова проведуть спільну пресконференцію із журналістами.

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Офіційна зустріч президентів двох держав розпочнеться об 11:30.

Які саме теми будуть обговорюватися на зустрічі, не повідомляється ні на сайті президента України, ані на сайті президента Словаччини.

Коротко про президентку Словаччини

Правозахисниця Зузана Чапутова склала присягу президента Словаччини 15 червня. У свої 45 років Чапутова стала наймолодшим президентом Словаччини і також першою жінкою на цій найвищій державній посаді в історії країни.

Вона також була членом партії "Прогресивна Словаччина", яка не входила до складу словацького парламенту. У Словаччині Чапутову називають "народним адвокатом".