Зеленский включил Венедиктову в СНБО: она единственная женщина в составе органа
В Совете национальной безопасности Украины по приказу президента теперь будет генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Так, она стала первой и единственной женщиной в составе координационного органа по вопросам национальной безопасности и обороны.
Ирина Венедиктова вошла в состав СНБО от 24 марта. Соответствующий указ Зеленского опубликован на сайте Президента.
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Что известно об Ирине Венедиктовой?
Ирина Венедиктова – украинский юрист, доктор юридических наук. В июле 2019 года вместе с "Слугой народа" вошла в Верховную Раду Украины. В декабре 2019 года стала временно исполнять обязанности директора Государственного бюро расследований. На этом посту Венедиктова сменила Романа Трубу, которого Владимир Зеленский отправил в отставку.
Кроме Венедиктов, в СНБО входят:
- Президент Владимир Зеленский – глава СНБО
- Алексей Данилов – секретарь СНБО
- Арсен Аваков – министр МВД
- Иван Баканов – глава СБУ
- Андрей Ермак – глава Офиса Президента
- Валерий Евдокимов – глава службы внешней разведки
- Дмитрий Кулеба – министр МИД
- Вадим Пристайко – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины
- Дмитрий Разумков – спикер Верховной Рады
- Яков Смолий – глава НБУ
- Андрей Таран – министр обороны Украины
- Игорь Уманский – министр финансов
- Игорь Черкасский – глава Государственной службы финансового мониторинга Украины
- Денис Шмыгаль – премьер-министр.