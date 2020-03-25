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      Зеленский включил Венедиктову в СНБО: она единственная женщина в составе органа

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      В Совете национальной безопасности Украины по приказу президента теперь будет генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Так, она стала первой и единственной женщиной в составе координационного органа по вопросам национальной безопасности и обороны.

      Ирина Венедиктова вошла в состав СНБО от 24 марта. Соответствующий указ Зеленского опубликован на сайте Президента.

      К теме Ирина Венедиктова стала генпрокурором: что о ней известно

      Что известно об Ирине Венедиктовой?
      Ирина Венедиктова – украинский юрист, доктор юридических наук. В июле 2019 года вместе с "Слугой народа" вошла в Верховную Раду Украины. В декабре 2019 года стала временно исполнять обязанности директора Государственного бюро расследований. На этом посту Венедиктова сменила Романа Трубу, которого Владимир Зеленский отправил в отставку.

      Кроме Венедиктов, в СНБО входят:

      • Президент Владимир Зеленский – глава СНБО
      • Алексей Данилов – секретарь СНБО
      • Арсен Аваков – министр МВД
      • Иван Баканов – глава СБУ
      • Андрей Ермак – глава Офиса Президента
      • Валерий Евдокимов – глава службы внешней разведки
      • Дмитрий Кулеба – министр МИД
      • Вадим Пристайко – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины
      • Дмитрий Разумков – спикер Верховной Рады
      • Яков Смолий – глава НБУ
      • Андрей Таран – министр обороны Украины
      • Игорь Уманский – министр финансов
      • Игорь Черкасский – глава Государственной службы финансового мониторинга Украины
      • Денис Шмыгаль – премьер-министр.
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Офіс Президента Владимир Зеленский Ирина Венедиктова СНБО Новости политики
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