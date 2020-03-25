Зеленский включил Венедиктову в СНБО: она единственная женщина в составе органа

В Совете национальной безопасности Украины по приказу президента теперь будет генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Так, она стала первой и единственной женщиной в составе координационного органа по вопросам национальной безопасности и обороны.

Ирина Венедиктова вошла в состав СНБО от 24 марта. Соответствующий указ Зеленского опубликован на сайте Президента. К теме Ирина Венедиктова стала генпрокурором: что о ней известно Что известно об Ирине Венедиктовой?

Ирина Венедиктова – украинский юрист, доктор юридических наук. В июле 2019 года вместе с "Слугой народа" вошла в Верховную Раду Украины. В декабре 2019 года стала временно исполнять обязанности директора Государственного бюро расследований. На этом посту Венедиктова сменила Романа Трубу, которого Владимир Зеленский отправил в отставку. Кроме Венедиктов, в СНБО входят: Президент Владимир Зеленский – глава СНБО

Алексей Данилов – секретарь СНБО

Арсен Аваков – министр МВД

Иван Баканов – глава СБУ

Андрей Ермак – глава Офиса Президента

Валерий Евдокимов – глава службы внешней разведки

Дмитрий Кулеба – министр МИД

Вадим Пристайко – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

Дмитрий Разумков – спикер Верховной Рады

Яков Смолий – глава НБУ

Андрей Таран – министр обороны Украины

Игорь Уманский – министр финансов

Игорь Черкасский – глава Государственной службы финансового мониторинга Украины

Денис Шмыгаль – премьер-министр.