Зеленський долучив Венедіктову до РНБО: вона єдина жінка в складі органу
У Раді національної безпеки України за наказом президента тепер перебуватиме генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Так, вона стала першою і єдиною жінкою у складі координаційного органу з питань національної безпеки і оборони.
Ірина Венедіктова увійшла до складу РНБО від 24 березня. Відповідний указ Зеленського опублікований на сайті Президента.
До теми Ірина Венедіктова стала генпрокурором: що про неї відомо
Що відомо про Ірину Венедіктову? Ірина Венедіктова – українська юристка, доктор юридичних наук. У липні 2019 року разом зі "Слугою народу" увійшла до Верховної Ради України. У грудні 2019 року стала тимчасово виконувати обов'язки директора Державного бюро розслідувань. На цій посаді Венедіктова замінила Романа Трубу, якого Володимир Зеленський відправив у відставку.
Окрім Венедіктової, до РНБО входять:
- Президент Володимир Зеленський – голова РНБО;
- Олексій Данілов – секретар РНБ;
- Арсен Аваков – міністр МВС;
- Іван Баканов – голова СБУ;
- Андрій Єрмак – голова Офісу Президента;
- Валерій Євдокимов – голова служби зовнішньої розвідки;
- Дмитро Кулеба – міністр МЗС;
- Вадим Пристайко – віцепрем'єр-міністр України з питань європейскої та євроатлантичної інтеграції України;
- Дмитро Разумков – спікер Верховної Ради;
- Яков Смолій – голова НБУ;
- Андрій Таран – міністр оборони України;
- Ігор Уманський – міністр фінансів;
- Руслан Хомчак – начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України;
- Ігор Черкаський – голова Державної служби фінансового моніторингу України;
- Денис Шмигаль – прем'єр-міністр.