Зеленський долучив Венедіктову до РНБО: вона єдина жінка в складі органу

У Раді національної безпеки України за наказом президента тепер перебуватиме генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Так, вона стала першою і єдиною жінкою у складі координаційного органу з питань національної безпеки і оборони.

Ірина Венедіктова увійшла до складу РНБО від 24 березня. Відповідний указ Зеленського опублікований на сайті Президента. До теми Ірина Венедіктова стала генпрокурором: що про неї відомо Що відомо про Ірину Венедіктову? Ірина Венедіктова – українська юристка, доктор юридичних наук. У липні 2019 року разом зі "Слугою народу" увійшла до Верховної Ради України. У грудні 2019 року стала тимчасово виконувати обов'язки директора Державного бюро розслідувань. На цій посаді Венедіктова замінила Романа Трубу, якого Володимир Зеленський відправив у відставку. Окрім Венедіктової, до РНБО входять: Президент Володимир Зеленський – голова РНБО;

Олексій Данілов – секретар РНБ;

Арсен Аваков – міністр МВС;

Іван Баканов – голова СБУ;

Андрій Єрмак – голова Офісу Президента;

Валерій Євдокимов – голова служби зовнішньої розвідки;

Дмитро Кулеба – міністр МЗС;

Вадим Пристайко – віцепрем'єр-міністр України з питань європейскої та євроатлантичної інтеграції України;

Дмитро Разумков – спікер Верховної Ради;

Яков Смолій – голова НБУ;

Андрій Таран – міністр оборони України;

Ігор Уманський – міністр фінансів;

Руслан Хомчак – начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України;

Ігор Черкаський – голова Державної служби фінансового моніторингу України;

Денис Шмигаль – прем'єр-міністр.