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      Зеленський долучив Венедіктову до РНБО: вона єдина жінка в складі органу

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      Ірина Венедіктова стала членом РНБО / фото пресслужби Кабміну

      У Раді національної безпеки України за наказом президента тепер перебуватиме генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Так, вона стала першою і єдиною жінкою у складі координаційного органу з питань національної безпеки і оборони.

      Ірина Венедіктова увійшла до складу РНБО від 24 березня. Відповідний указ Зеленського опублікований на сайті Президента.

      До теми Ірина Венедіктова стала генпрокурором: що про неї відомо

      Що відомо про Ірину Венедіктову? Ірина Венедіктова – українська юристка, доктор юридичних наук. У липні 2019 року разом зі "Слугою народу" увійшла до Верховної Ради України. У грудні 2019 року стала тимчасово виконувати обов'язки директора Державного бюро розслідувань. На цій посаді Венедіктова замінила Романа Трубу, якого Володимир Зеленський відправив у відставку.

      Окрім Венедіктової, до РНБО входять:

      • Президент Володимир Зеленський – голова РНБО;
      • Олексій Данілов – секретар РНБ;
      • Арсен Аваков – міністр МВС;
      • Іван Баканов – голова СБУ;
      • Андрій Єрмак – голова Офісу Президента;
      • Валерій Євдокимов – голова служби зовнішньої розвідки;
      • Дмитро Кулеба – міністр МЗС;
      • Вадим Пристайко – віцепрем'єр-міністр України з питань європейскої та євроатлантичної інтеграції України;
      • Дмитро Разумков – спікер Верховної Ради;
      • Яков Смолій – голова НБУ;
      • Андрій Таран – міністр оборони України;
      • Ігор Уманський – міністр фінансів;
      • Руслан Хомчак – начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України;
      • Ігор Черкаський – голова Державної служби фінансового моніторингу України;
      • Денис Шмигаль – прем'єр-міністр.
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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини політики Офіс Президента Володимир Зеленський Ірина Венедіктова РНБО
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