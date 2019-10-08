Зеленский вместе с раввинами почтил память жертв Бабьего Яра

Владимир Зеленский вместе с несколькими раввинами пришел в Бабий Яр. Президент почтил память жертв массовых расстрелов, происходивших в этом месте во время Второй мировой войны.

Зеленский вместе с представителями Совета федерации еврейских общин зажгли лампадки возле "Меноры" – памятника расстрелянным евреям на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Об этом сообщается на сайте президента.

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Раввины прочитали молитву, а присутствующие почтили память жертв минутой молчания.

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Что известно о скандале с игнорированием Зеленским Марша памяти в Бабьем Яру?

29 сентября Зеленский публично проигнорировал Марш памяти, приуроченный к семьдесят восьмой годовщине расстрелов в Бабьем Яру. После этого его резко раскритиковал раввин Яков Дов Блайх. По его словам, это "первый раз в истории независимой Украины президент Украины не пришел в Бабий Яр 29 сентября".

После того, как видео выступления раввина попало в публичный доступ, команда Зеленского выложила фотографии Зеленского с букетом цветов у советского памятника расстрелянным в Бабьем Яру. В Офисе президента заверили, что Зеленский был в Бабьем Яру, но его присутствие не афишировали.



Владимир Зеленский в Бабьем Яру / Фото president.gov.ua

В то же время главный раввин Украины Моше Реувен Асман назвал некорректными высказывания бывшего главного раввина Блайха в адрес Зеленского.

Президент не обязан отчитываться, когда и по каким причинам он может или не может посетить это место. Президент Владимир Зеленский только несколько недель назад вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху участвовал в государственной церемонии в Бабьем Яру,

– отметил главный раввин Украины.

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Что произошло в Бабьем Яру?​Речь идет об одном из самых жестоких преступлений гитлеровских оккупантов во время Второй мировой войны. Только за 29-30 сентября 1941 года в Бабьем Яру расстреляли 34 тысячи евреев.



В целом до 1943 года там убили в 100 тысяч человек – евреев, цыган караимов, украинцев и других.