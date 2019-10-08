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      Зеленський разом з рабинами вшанував пам'ять жертв Бабиного Яру

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      Президент разом з рабинами у Бабиному Яру
      Президент разом з рабинами у Бабиному Яру / president.gov.ua

      Володимир Зеленський разом з кількома рабинами прийшов до Бабиного Яру. Президент вшанував пам'ять жертв масових розстрілів, які відбувалися на цьому місці під час Другої світової війни.

      Зеленський разом з представниками Ради федерації єврейських громад запалили лампадки біля "Менори" – пам'ятника розстріляним євреям на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Про це повідомляють на сайті президента.

      Варто знати: 78 роковини трагедії у Бабиному Яру: як це було

      Рабини прочитали молитву, а присутні вшанували пам'ять жертв хвилиною мовчання.

      До теми: Зеленський у День пам’яті жертв Бабиного Яру: Це попередження для всього людства

      Що відомо про скандал з ігноруванням Зеленським Маршу пам'яті у Бабиному Яру?

      29 вересня Зеленський публічно проігнорував Марш пам'яті, приурочений до 78-ої річниці розстрілів у Бабиному Яру. Після цього його різко розкритикував рабин Яків Дов Блайх. За його словами, це "перший раз в історії незалежної України президент України не прийшов до Бабиного Яру 29 вересня".

      Після того, як відео виступу рабина потрапило у публічний доступ, команда Зеленського виклала фотографії Зеленського з букетом квітів біля радянського пам'ятника розстріляним у Бабиному Яру. В Офісі президента запевнили, що Зеленський був у Бабиному Яру, але його присутність не афішували.


      Володимир Зеленський у Бабиному Яру / Фото president.gov.ua

      Водночас головний рабин України Моше Реувен Асман назвав некоректними висловлювання колишнього головного рабина Блайха на адресу Зеленського.

      Президент не зобов'язаний звітувати, коли і з яких причин він може або не може відвідати це місце. Президент Володимир Зеленський тільки кілька тижнів тому разом з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху брав участь у державній церемонії в Бабиному Яру,
      – наголосив головний рабин України.

      Дивіться, як кияни вшанували пам'ять невинно розстріляних у Бабиному Яру

      Що сталося у Бабиному Яру?Йдеться про один з найжорстокіших злочинів гітлерівських окупантів під час Другої світової війни. Лише протягом 29-30 вересня 1941 року в Бабиному Яру розстріляли 34 тисячі євреїв.

      Загалом до 1943 року там вбили до 100 тисяч людей – євреїв, ромів, караїмів, українців та інших.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Бабин Яр євреї Голокост
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