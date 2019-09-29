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      Зеленський у День пам’яті жертв Бабиного Яру: Це попередження для всього людства

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      Зеленський звернувся до українців у День пам'яті жертв Бабиного Яру
      Зеленський звернувся до українців у День пам'яті жертв Бабиного Яру / 24 канал

      Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у роковини трагедії в Бабиному Яру. Глава держави наголосив, що ідеологія нетерпимості та насильства може повернути нас у страшне минуле, коли людське життя ставало лише розмінною монетою у руках диктаторів.

      Звернення Володимира Зеленського до 78–их роковин трагедії у Бабиному Яру опублікувала пресслужба Офісу Президента.

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      Президент у своєму зверненні зазначив, що страшна політика, породжена апологетами расової чистоти Третього рейху, вилилася у планове винищення представників єврейської національності на окупованих нацистами землях.

      Усім євреям Києва було наказано вранці 29 вересня 1941 року з речами зібратися у визначеному місці на Лук’янівці.

      Дорога, якою вони вирушили звідти, виявилася занадто довгою – дорогою у вічність. Пізніше у Бабиному Яру було знищено ромів і караїмів. Також лише за те, що, на думку нацистських нелюдів, ці етноси не мали права на існування,
      – мовиться у зверненні.

      Зеленський наголосив, що урочище Бабин Яр стало місцем масових страт радянських військовополонених, учасників українського визвольного руху, так званих "порушників режиму". Усіх, хто заважав окупантам. Глава держави також нагадав про сотні скорботних місць в Україні, де у роки Другої світової війни проходили масові страти.

      "У роки війни, коли здавалося б усе навколо дихало жорстокістю і смертю, проявилися найкращі якості нашого народу: милосердя, співчуття і жертовність. З великою вдячністю ми пам’ятаємо про вчинки простих людей, які, ризикуючи життям, рятували співвітчизників від неминучої загибелі", – сказав він.

      Президент додав, що трагічні сторінки історії слід пам’ятати не тільки, щоб шанувати пам’ять про загиблих. Це слід робити і для того, щоб зробити висновки з минулого та не допустити помилок у майбутньому.

      Пам'ять Бабиного Яру, Голокосту – це попередження для всього людства про те, що ідеологія нетерпимості та насильства може повернути нас у страшне минуле, коли найдорожче – людське життя – ставало лише розмінною монетою у руках диктаторів,
      – наголосив президент.

      Зеленський закликав українців "завжди бути єдиним у прагненні ніколи не допускати будь-яких проявів ворожнечі на расовому чи національному ґрунті".

      Під час німецької окупації у роки Другої світової війни урочище Бабин Яр у Києві стало місцем масових розстрілів мирного населення. В основному винищення зазнали євреї і роми, а також військовополонені і члени ОУН. Є різні дані щодо кількості загиблих у Бабиному Яру – від 70 до 200 тисяч. Впродовж 29 і 30 вересня 1941 року у цьому страшному вибили майже 24 тисячі євреїв. 

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      Теги: Володимир Зеленський Президент України Історія Бабин Яр євреї Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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