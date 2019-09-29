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      Зеленский в День памяти жертв Бабьего Яра: Это предупреждение для всего человечества

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      Зеленский в День памяти жертв Бабьего Яра: Это предупреждение для всего человечества
      / 24 канал

      Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в годовщину трагедии в Бабьем Яру. Глава государства подчеркнул, что идеология нетерпимости и насилия может вернуть нас в страшное прошлое, когда человеческая жизнь становилось лишь разменной монетой в руках диктаторов.

      Обращение Владимира Зеленского к 78-й годовщине трагедии в Бабьем Яру опубликовала пресс-служба Офиса Президента.

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      Президент в своем обращении отметил, что страшная политика, порожденная апологетами расовой чистоты Третьего рейха, вылилась в плановое уничтожение представителей еврейской национальности на оккупированных нацистами землях.

      Всем евреям Киева было приказано утром 29 сентября 1941 года с вещами собраться в определенном месте на Лукьяновке.

      Дорога, по которой они отправились оттуда, оказалась слишком длинной – дорогой в вечность. Позже в Бабьем Яру было уничтожено цыган и караимов. Также только за то, что, по мнению нацистских извергов, эти этносы не имели права на существование,
      говорится в обращении.

      Зеленский отметил, что урочище Бабий Яр стало местом массовых казней советских военнопленных, участников украинского освободительного движения, так называемых "нарушителей режима". Всех, кто мешал оккупантам. Глава государства также напомнил о сотнях скорбных мест в Украине, где в годы Второй мировой войны проходили массовые казни.

      "В годы войны, когда казалось бы все вокруг дышало жестокостью и смертью, проявились лучшие качества нашего народа: милосердие, сострадание и жертвенность. С большой благодарностью мы помним о поступках простых людей, которые, рискуя жизнью, спасали соотечественников от неминуемой гибели", – сказал он.

      Президент добавил, что трагические страницы истории следует помнить не только, чтобы чтить память о погибших. Это следует делать и для того, чтобы сделать выводы из прошлого и не допустить ошибок в будущем.

      Память Бабьего Яра, Холокоста – это предупреждение для всего человечества о том, что идеология нетерпимости и насилия может вернуть нас в страшное прошлое, когда самое дорогое – человеческая жизнь – становилось лишь разменной монетой в руках диктаторов,
      – подчеркнул президент.

      Зеленский призвал украинцев "всегда быть едиными в стремлении никогда не допускать любых проявлений вражды на расовой или национальной почве".

      Во время немецкой оккупации в годы Второй мировой войны урочище Бабий Яр в Киеве стало местом массовых расстрелов мирного населения. В основном уничтожению подверглись евреи и цыгане, а также военнопленные и члены ОУН. Есть разные данные о количестве погибших в Бабьем Яру – от 70 до 200 тысяч. В течение 29 и 30 сентября 1941 года в этом страшном месте убили почти 24 тысяч евреев.

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      Теги: Новости политики Новости Украины евреи История Бабий Яр Президент Украины Владимир Зеленский
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