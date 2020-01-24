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      Зеленский: войска из оккупированного Донбасса может вывести только Россия

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      Зеленский заявил, что войска из оккупированного Донбасса может вывести только Россия / dw.com

      Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос вывода войск из оккупированной территории Донбасса зависит только от России. А Минские соглашения пока являются единственным, на основании чего можно разговаривать с РФ по ситуации на Донбассе.

      Однако Украина ищет и другие варианты, сообщил Владимир Зеленский израильскому "9 каналу".

      Обратите внимание: Зеленский объяснил, почему ведет прямой диалог с Путиным: детали

      Относительно вывода войск из временно оккупированной территории, только Россия это может сделать. Эти войска должны быть выведены с нашей территории,
      – отметил президент.

      В то же время Зеленский отмечает, что Минские соглашения сейчас являются единственным документом, на основании которого можно вести диалог с Россией. И пытаться прекратить войну и урегулировать ситуацию на Донбассе.

      "Это документ, по которому возможно встречаться на уровне трехсторонней контактной группы в Минске", – добавил президент. Отметив, что Украина рассматривает и другие варианты на случай, если Минские соглашения не сработают.

      Зеленский признал, что после трехлетнего перерыва диалог с Россией восстановлен. "Мы договорились. Мы вернули моряков до Нормандского формата, вернули корабли, Россия на это пошла", – подытожил президент.

      Важно! В Минске 16 января уже состоялось первое в 2020 году заседание ТКГ. Во время него стороны даже достигли некоторых договоренностей. В частности, обсудили следующий этап обмена пленными, договорились о разведении сил на следующих дополнительных 3 участках Донбасса, обсудили вероятность проведения местных выборов в регионе.

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      24 января
      1969
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости России Минские договоренности Нормандский формат Война на Донбассе Украина – Россия Владимир Зеленский Новости политики
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