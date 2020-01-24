Зеленский: войска из оккупированного Донбасса может вывести только Россия

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос вывода войск из оккупированной территории Донбасса зависит только от России. А Минские соглашения пока являются единственным, на основании чего можно разговаривать с РФ по ситуации на Донбассе.

Однако Украина ищет и другие варианты, сообщил Владимир Зеленский израильскому "9 каналу".

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Относительно вывода войск из временно оккупированной территории, только Россия это может сделать. Эти войска должны быть выведены с нашей территории,

– отметил президент.

В то же время Зеленский отмечает, что Минские соглашения сейчас являются единственным документом, на основании которого можно вести диалог с Россией. И пытаться прекратить войну и урегулировать ситуацию на Донбассе.

"Это документ, по которому возможно встречаться на уровне трехсторонней контактной группы в Минске", – добавил президент. Отметив, что Украина рассматривает и другие варианты на случай, если Минские соглашения не сработают.

Зеленский признал, что после трехлетнего перерыва диалог с Россией восстановлен. "Мы договорились. Мы вернули моряков до Нормандского формата, вернули корабли, Россия на это пошла", – подытожил президент.

Важно! В Минске 16 января уже состоялось первое в 2020 году заседание ТКГ. Во время него стороны даже достигли некоторых договоренностей. В частности, обсудили следующий этап обмена пленными, договорились о разведении сил на следующих дополнительных 3 участках Донбасса, обсудили вероятность проведения местных выборов в регионе.