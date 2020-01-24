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      Зеленський: війська з окупованого Донбасу може вивести тільки Росія

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      Зеленський заявив, що війська з окупованого Донбасу може вивести тільки Росія / dw.com

      Президент Володимир Зеленський заявив, що питання виведення військ з окупованої території Донбасу залежить тільки від Росії. А Мінські угоди поки є єдиним, на підставі чого можна розмовляти з РФ щодо ситуації на Донбасі.

      Проте Україна шукає й інші варіанти, повідомив Володимир Зеленський ізраїльському "9 каналу".

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      Щодо виведення військ з тимчасово окупованої території, тільки Росія це може зробити. Ці війська повинні бути виведені з нашої території,
      – зазначив президент.

      Водночас Зеленський відзначає, що Мінські угоди наразі є єдиним документом, на підставі якого можна вести діалог з Росією. Та намагатися припинити війну й врегулювати ситуацію на Донбасі.

      "Мінські угоди в нинішньому вигляді – це єдине, що поки є. Це документ, за яким можливо зустрічатися на рівні Тристоронньої контактної групи в Мінську", – додав президент. Зазначивши, що Україна розглядає й інші варіанти на випадок, коли Мінські угоди не спрацюють. 

      Зеленський визнав, що після трирічної перерви діалог з Росією відновлений. "Ми домовилися. Ми повернули моряків до Нормандського формату, повернули кораблі, Росія на це пішла", – підсумував президент.

      Важливо! У Мінську 16 січня вже відбулося перше у 2020 році засідання ТКГ. Під час нього сторони навіть досягнули деяких домовленостей. Зокрема, обговорили наступний етап обміну полоненими, домовилися про розведення сил на наступних додаткових 3 ділянках Донбасу, обговорили ймовірність проведення місцевих виборів у регіоні.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Володимир Зеленський Україна – Росія Війна на Донбасі Нормандський формат Мінські домовленості
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