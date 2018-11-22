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      Зеленский впервые обходит Тимошенко во втором туре – опрос

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский

      Руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский остается одним из фаворитов президентской гонки и уверенно обходит действующего президента Петра Порошенко.

      Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса "Общественно-политическая и электоральная ситуация в первой половине ноября 2018 года", проведенного Институтом социальных технологий "Социополис". Так, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины, первое место на них заняла бы Юлия Тимошенко. Ее готовы поддержать 18,5% тех, кто планирует принять участие в голосовании. Второе место – у Владимира Зеленского (10,8%). За Петра Порошенко и Анатолия Гриценко свой голос отдали бы по 7,8% опрошенных, за Юрия Бойко – 7,4%, за певца Святослава Вакарчука – 5,5%.

      Во втором туре выборов, вероятность которого социологи считают очень высокой, Владимир Зеленский побеждает всех потенциальных соперников, включая Юлией Тимошенко, которой раньше уступал. Наибольший отрыв – от Петра Порошенко (почти 20%), наименьший – от Юлии Тимошенко (около 4%).

      Кроме этого, по данным опроса, 68,7% респондентов считают, что "новые лица", которые не имеют опыта работы на государственных должностях, придя к власти, смогли бы изменить ситуацию в стране к лучшему. В то же время так называемые старые политики не способны этого сделать, отмечают 70% респондентов.

      "Не отдельные политики, а именно система, действующая власть воспринимается как неспособная, как такая, которая существует в каком-то параллельном пространстве. Она отторгнута обществом, и именно это вызывает запрос на новые политические силы, на новые лица, на обновление политических элит и политической жизни", – сказал во время пресс-конференции 22 ноября заместитель директора Института социальных технологий "Социополис", кандидат социологических наук Сергей Литвинов.

      Подавляющее большинство опрошенных (86,9%) воспринимают нынешнюю центральную власть в Украине как людей, которые заботятся прежде всего о своей личной выгоде и защищают собственные интересы. 74% респондентов отметили, что дела в стране идут в неправильном направлении. Деятельность президента Петра Порошенко полностью не поддерживают 53,1%, еще 27,9% ответили, что скорее не поддерживают.

      Опрос был проведен с 8 до 16 ноября 2018 года методом стандартизированного интервью face-to-face по месту жительства респондентов. Аудитория – постоянные жители населенных пунктов всех регионов Украины (за исключением Автономной Республики Крым,. Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей) в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины в пределах географии опроса по полу, возрасту, региону проживания и типу населенного пункта. Выборочная совокупность – 2403 респондентов. Теоретическая статистическая погрешность репрезентативности доли признака с доверительной вероятностью 0,95 не превышает в целом для Украины: 2,0% – для показателей, близких к 50%, 1,7% – для показателей, близких к 25%, 1,2% - для показателей, близких к 10%, 0,9% – для показателей, близких к 5%.

      Теги: Анатолий Гриценко Новости политики Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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