Зеленський вперше обходить Тимошенко у другому турі, – опитування

Керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський залишається одним із фаворитів президентських перегонів і впевнено обходить чинного президента Петра Порошенка.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування "Суспільно-політична та електоральна ситуація в першій половині листопада 2018 року", яке провів Інститут соціальних технологій "Соціополіс". Так, якщо б у найближчу неділю відбувалися вибори президента України, перше місце на них посіла б Юлія Тимошенко. Її готові підтримати 18,5% тих, хто планує взяти участь у голосуванні. Друге місце – у Володимира Зеленського (10,8%). За Петра Порошенка та Анатолія Гриценка свій голос віддали б по 7,8% опитаних, за Юрія Бойка – 7,4%, за співака Святослава Вакарчука – 5,5%.

У другому турі виборів, ймовірність якого соціологи вважають дуже високою, Володимир Зеленський перемагає усіх потенційних суперників, включно з Юлією Тимошенко, якій раніше поступався. Найбільший відрив – від Петра Порошенка (майже 20%), найменший – від Юлії Тимошенко (близько 4%).

Крім цього, за даними опитування, 68,7% респондентів вважають, що "нові обличчя", які не мають досвіду роботи на державних посадах, прийшовши до влади, змогли б змінити ситуацію в країні на краще. Натомість так звані старі політики не здатні цього зробити, зазначають 70% респондентів.

"Не окремі політики, а саме система, чинна влада сприймається як неспроможна, як така, що існує в якомусь паралельному просторі. Вона відторгнута суспільством, і саме це зумовлює запит на нові політичні сили, на нові обличчя, на оновлення політичних еліт та політичного життя", – сказав під час прес-конференції 22 листопада заступник директора Інституту соціальних технологій "Соціополіс", кандидат соціологічних наук Сергій Літвінов.

Переважна більшість опитаних (86,9%) сприймають теперішню центральну владу в Україні як людей, які дбають насамперед про свою особисту вигоду та захищають власні інтереси. 74% респондентів зазначили, що справи у країні йдуть у неправильному напрямку. Діяльність президента Петра Порошенка повністю не підтримують 53,1%, іще 27,9% відповіли, що скоріше не підтримують.

Опитування було проведене з 8 до 16 листопада 2018 року методом стандартизованого інтерв’ю face-to-face за місцем постійного проживання респондентів. Аудиторія – постійні мешканці населених пунктів усіх регіонів України (за винятком Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей) віком від 18 років. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України в межах географії опитування за статтю, віком, регіоном проживання і типом населеного пункту. Вибіркова сукупність – 2403 респонденти. Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 не перевищує в цілому для України: 2,0% – для показників, близьких до 50%, 1,7% – для показників, близьких до 25%, 1,2% – для показників, близьких до 10%, 0,9% – для показників, близьких до 5%.