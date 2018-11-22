15:08
22 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Найбільший страх Путіна. Російський лоукост "Победа" заощаджує на всьому
      Вєсті Кремля
      00:42, сьогодні
      Вєсті. UA. Безглузді звинувачення Луценка. Майонезний король Аваков
      Вєсті.UA
      20:48, 21 листопада
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, 21 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Зеленський вперше обходить Тимошенко у другому турі, – опитування

      387 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський

      Керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський залишається одним із фаворитів президентських перегонів і впевнено обходить чинного президента Петра Порошенка.

      Про це свідчать результати всеукраїнського опитування "Суспільно-політична та електоральна ситуація в першій половині листопада 2018 року", яке провів Інститут соціальних технологій "Соціополіс". Так, якщо б у найближчу неділю відбувалися вибори президента України, перше місце на них посіла б Юлія Тимошенко. Її готові підтримати 18,5% тих, хто планує взяти участь у голосуванні. Друге місце – у Володимира Зеленського (10,8%). За Петра Порошенка та Анатолія Гриценка свій голос віддали б по 7,8% опитаних, за Юрія Бойка – 7,4%, за співака Святослава Вакарчука – 5,5%.

      У другому турі виборів, ймовірність якого соціологи вважають дуже високою, Володимир Зеленський перемагає усіх потенційних суперників, включно з Юлією Тимошенко, якій раніше поступався. Найбільший відрив – від Петра Порошенка (майже 20%), найменший – від Юлії Тимошенко (близько 4%).

      Крім цього, за даними опитування, 68,7% респондентів вважають, що "нові обличчя", які не мають досвіду роботи на державних посадах, прийшовши до влади, змогли б змінити ситуацію в країні на краще. Натомість так звані старі політики не здатні цього зробити, зазначають 70% респондентів.

      "Не окремі політики, а саме система, чинна влада сприймається як неспроможна, як така, що існує в якомусь паралельному просторі. Вона відторгнута суспільством, і саме це зумовлює запит на нові політичні сили, на нові обличчя, на оновлення політичних еліт та політичного життя", – сказав під час прес-конференції 22 листопада заступник директора Інституту соціальних технологій "Соціополіс", кандидат соціологічних наук Сергій Літвінов.

      Переважна більшість опитаних (86,9%) сприймають теперішню центральну владу в Україні як людей, які дбають насамперед про свою особисту вигоду та захищають власні інтереси. 74% респондентів зазначили, що справи у країні йдуть у неправильному напрямку. Діяльність президента Петра Порошенка повністю не підтримують 53,1%, іще 27,9% відповіли, що скоріше не підтримують.

      Опитування було проведене з 8 до 16 листопада 2018 року методом стандартизованого інтерв’ю face-to-face за місцем постійного проживання респондентів. Аудиторія – постійні мешканці населених пунктів усіх регіонів України (за винятком Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей) віком від 18 років. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України в межах географії опитування за статтю, віком, регіоном проживання і типом населеного пункту. Вибіркова сукупність – 2403 респонденти. Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 не перевищує в цілому для України: 2,0% – для показників, близьких до 50%, 1,7% – для показників, близьких до 25%, 1,2% – для показників, близьких до 10%, 0,9% – для показників, близьких до 5%.

      Теги: Новини політики Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Юлія Тимошенко Анатолій Гриценко
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук