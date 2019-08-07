Зеленский встретился с Эрдоганом: о чем говорили – фото, видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики говорили о войне на Донбассе, аннексии Крыма и проблемах преследования крымских татар, экономическом сотрудничестве и сотрудничестве в строительстве дорог и аэропортов.

Сначала в Анкаре прошла официальная церемония встречи Зеленского и Эрдогана. Лидеры вышли на площадь перед Дворцом Президента Турции под гимны двух стран.

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После этого президенты осмотрели строй турецких воинов Почетного караула и представили членов официальных делегаций.



Зеленский и Эрдоган на официальной церемонии в Турции

Так, вместе с Зеленским в Турцию приехал секретарь СНБО Александр Данилюк, лидер крымских татар Мустафа Джемилев, заместитель руководителя Офиса Президента Вадим Пристайко, заместитель руководителя АП Алексей Гончарук и другие.



Зеленский представил Эрдогану украинскую делегацию

Сразу после официальной церемонции начались переговоры Зеленского и Эрдогана в формате "с глазу на глаз". Они продолжались почти два часа.

О войне на Донбассе и погибших морпехах

Во время брифинга первым начал разговор Реджеп Эрдоган. Он выразил сожаление в связи с гибелью четырех украинских военных на Донбассе и назвал украинского президента Зеленского другом.

Мы хотим, чтобы как можно скорее закончился конфликт на Донбассе. Мы верим, что он будет решен мирно, на основе международного права и территориальной целостности Украины. Мы поддерживаем Минский процесс и деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которую возглавляют турецкие дипломаты,

– сказал Эрдоган.

Владимир Зеленский начал разговор с того, что предложил присутствующим почтить минутой молчания четырех военных ВСУ, погибших на Донбассе 6 августа из-за обстрелов боевиков.

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"Вчера погибли четверо наших военных ребят – молодых людей младше меня. Я думаю, что было бы справедливо, если мы сейчас почтим минутой молчания наших погибших", – сказал Зеленский.

Зеленский с Эрдоганом почтили минутой молчания погибших на Донбассе морпехов:

Президент добавил, что Украина вместе с международными партнерами продолжает делать все для возвращения мира на Донбасс дипломатическим путем. Поэтому, печальные события последних дней показали, кто на самом деле хочет и делает все для наступления мира.

Он поблагодарил Эрдогана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Спасибо, что всегда имеете мужество называть вещи своими именами – в частности оккупацию Крыма со стороны России", – сказал Зеленский.

Украинский президент также пригласил турецкую сторону принять участие в восстановлении инфраструктуры на Востоке и принять участие в Международном форуме по восстановлению Донбасса, который пройдет осенью в Мариуполе.

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О Крыме, крымских татарах и политзаключенных

По словам Зеленского, одними из ключевых тем его переговоров с Эрдоганом были: угрозы милитаризации, которая проходит в оккупированном Крыму, нарушения права человека на полуострове и преследования крымскотатарского народа.

Мы вместе обязательно найдем путь, который заставит Россию уважать международное право, вернет мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар и освободит политзаключенных Кремля. Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции мы изменим ситуацию в Черноморском регионе и в Крыму в свою сторону,

– сказал гарант.

Он призвал не снимать санкции из России и помнить о более 100 украинских моряков, военных и политических заключенных, которых Россия незаконно удерживает в плену. Поэтому, Зеленский просит Турцию и дальше поднимать вопрос их освобождения.

Эрдоган в ответ отметил, что Турция никогда не признавала и не признает незаконное присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины. Он напомнил, что его страна считает крымских татар соотечественниками, и важно, чтобы они могли свободно жить в Крыму, сохраняли свою идентичность и культуру.

Об экономическом сотрудничестве

Эрдоган также заявил, что пришло время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.

Мы пересмотрели шаги, которые должны сделать на пути развития экономического сотрудничества между двумя странами. Пришло время финализировать переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией, которые продолжаются уже много лет,

– сказал он.

По словам турецкого лидера, в 2018 году товарооборот между Украиной и Турцией составил около 4 миллиардов долларов. Теперь оба государства будут стремиться, чтобы эта цифра увеличилась до 10 миллиардов.

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Кроме того, он отметил, что в прошлом году Турцию посетили 1,3 миллиона украинцев и это лучший показатель того, как "развились гуманитарные связи между нашими народами".

Глава государства выразил надежду, что объемы торговли между странами увеличатся и пригласил турецкий бизнес работать в Украине.

По итогам переговоров, Зеленский и Эрдоган дают совместную пресс-конференцию:

Что известно о визите Зеленского в Турцию? Зеленский находится с первым официальным визитом в Турции 7-8 августа. Сразу же по прибытии глава государства принял участие в церемонии возложения венка в Мавзолее имени Первого президента Турции Мастафы Кемаля Ататюрка. После этого Зеленский побывал на открытии Центра крымскотатарской диаспоры и встретился с крымскими татарами Турции.



У Зеленского еще запланирована встреча с Вселенским патриархом Варфоломеем. Также украинский лидер посетит украинско-турецкий бизнес-форум.