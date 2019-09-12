Зеленский встретился с освобожденными моряками: им выделят новые квартиры – фото

Президент Украины Владимир Зеленский провел неформальную встречу с освобожденными из плена моряками и членами их семей. Во время встречи гарант вручил военным президентские часы и заявил о выделении им жилья в Одессе.

Встреча проходила в неформальной атмосфере в парковом дворе Мариинского дворца, сообщает Офис Президента.

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Владимир Зеленский поздравил украинских военных моряков с возвращением на Родину и поблагодарил их родных за постоянную поддержку, которую те оказывали.

Ваши родные такие же герои, как и вы. Они сделали все для того, чтобы вас вернуть. А мы им в этом помогали,

– рассказал президент.

Он подчеркнул, что операция по возвращению моряков из России была сверхсложной, а к этому процессу было привлечено много людей и органов власти, которые слаженно работали над решением этого вопроса.

Моряки поблагодарили президента за возвращение домой, а также за то, что он носил браслеты с их именами. Мол, это поддерживало внимание к проблеме освобождения украинцев, в частности, со стороны средств массовой информации. Кое-кто из военных моряков даже пригласил главу государства на собственную свадьбу.

Встреча президента с освобожденными моряками: смотрите фото

Украинские моряки, вернувшиеся из российского плена / инфографика 24 канала