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      Зеленський зустрівся зі звільненими моряками: їм виділять нові помешкання – фото

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      Зеленський заявив про вирішене питання з житлом для моряків в Одесі
      Зеленський заявив про вирішене питання з житлом для моряків в Одесі / Офіс Президента

      Президент України Володимир Зеленський провів неформальну зустріч зі звільненими з полону моряками та членами їхніх сімей. Під час зустрічі гарант вручив військовим президентські годинники та заявив про виділення для них житла в Одесі.

      Зустріч відбувалася у неформальній атмосфері на парковому подвір'ї Маріїнського палацу, повідомляє Офіс Президента.

      Це варто знати: Як росіяни захоплювали моряків і чому українці не відкрили вогонь

      Володимир Зеленський привітав українських військових моряків з поверненням на Батьківщину та подякував їхнім рідним за постійну підтримку, яку ті надавали.

      Ваші рідні такі ж герої, як і ви. Вони зробили все для того, щоб вас повернути. А ми їм у цьому допомагали,
      – розповів президент.

      Він наголосив, що операція з повернення моряків з Росії була надскладною, а до цього процесу було залучено багато людей та органів влади, які злагоджено працювали над вирішенням цього питання.

      Моряки натомість подякували президенту за повернення додому, а також за те, що він носив браслети з їх іменами. Мовляв, це підтримувало увагу до проблеми звільнення українців, зокрема з боку засобів масової інформації. Дехто з військових моряків навіть запросив главу держави на власне весілля.

      Зустріч президента зі звільненими моряками: дивіться фото

      звільнені з полону українські моряки
      Українські моряки, які повернулися з російського полону / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Володимир Зеленський Президент України Українські моряки в полоні Обмін полоненими Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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