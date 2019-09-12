Зеленський зустрівся зі звільненими моряками: їм виділять нові помешкання – фото

Президент України Володимир Зеленський провів неформальну зустріч зі звільненими з полону моряками та членами їхніх сімей. Під час зустрічі гарант вручив військовим президентські годинники та заявив про виділення для них житла в Одесі.

Зустріч відбувалася у неформальній атмосфері на парковому подвір'ї Маріїнського палацу, повідомляє Офіс Президента.

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Володимир Зеленський привітав українських військових моряків з поверненням на Батьківщину та подякував їхнім рідним за постійну підтримку, яку ті надавали.

Ваші рідні такі ж герої, як і ви. Вони зробили все для того, щоб вас повернути. А ми їм у цьому допомагали,

– розповів президент.

Він наголосив, що операція з повернення моряків з Росії була надскладною, а до цього процесу було залучено багато людей та органів влади, які злагоджено працювали над вирішенням цього питання.

Моряки натомість подякували президенту за повернення додому, а також за те, що він носив браслети з їх іменами. Мовляв, це підтримувало увагу до проблеми звільнення українців, зокрема з боку засобів масової інформації. Дехто з військових моряків навіть запросив главу держави на власне весілля.

Зустріч президента зі звільненими моряками: дивіться фото



Українські моряки, які повернулися з російського полону / інфографіка 24 каналу