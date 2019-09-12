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      Як росіяни захоплювали моряків і чому українці не відкрили вогонь

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      Звільнений з полону моряк Денис Гриценко
      Звільнений з полону моряк Денис Гриценко / day.kyiv.ua

      Перехід українських кораблів у 2018 році з Одеси до Бердянська та Маріуполя був плановим, підтвердив звільнений з російського полону командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування Денис Гриценко. І саме він наказав не відкривати вогонь про російських кораблях, коли ті почали захоплювати українські судна та екіпаж у районі Керченської протоки.

      Розповідаючи про плановий перехід українських суден, Гриценко сказав на пресконференції, що моряки отримали бойове розпорядження і виконували завдання за призначенням. При цьому в них був інструктаж щодо можливих дій Росії.

      Дивіться також: Пресконференція звільнених українських моряків: онлайн-трансляція

      Ми знали, куди йдемо. Нас попередили, що, можливо, будуть різні провокації і дії різні. Я був до цього готовий, що будуть можливі якісь додаткові дії, агресія. Ми туди йшли з мирною метою,
      – розповів звільнений з полону моряк.

      При цьому Гриценко гадає, що подія не була передбачена жодною зі сторін.

      "Ми туди йшли не з метою відкриття вогню, це був мирний перехід. І норми міжнародного морського права та договору між Україною та Росією щодо використання Керченської протоки. Ця ситуація, на мій погляд, була не точно спланована, вона не передбачена була жодною стороною. Це дуже позаштатна ситуація, у якій рішення доводилося приймати тут, на місці, і зараз. Я прийняв таке рішення (не відкривати вогонь), так. Якщо хочете це почути", – сказав капітан.

      Член екіпажу катера "Бердянськ" також розповів, що увімкнув гучномовець і протягом 1,5 години оголошував у нього, що українські судна ідуть на вихід і жодної агресії проявляти не планують.

      Я казав, що ми прямуємо на вихід з Керченської протоки в Чорне море, зброю не застосовуємо, жодних провокаційних дій не плануємо. Щодо того, що ви (російська сторона) нас просили вийти, то ми виходимо. Але це не було за їхнім сценарієм і десь у режимі півгодини у них був збій. А потім вони, я так розумію, зробили повторний запит, що з нами робити. І в них задача була одна – пересікти вихід. Вони виконували поставлені задачі,
      – розповів Гриценко.

      Читайте також: Український моряк розповів, як потрапив у полон: спочатку відчував, що поїздка не вдасться

      Як українські моряки потрапили у російський полон? 25 листопада 2018 року українські військові моряки планово прямували з Одеси до порту Маріуполя. Раптово того дня у районі Керченської протоки російські прикордонники протаранили буксир українців, обстріляли їхні судна, поранивши 3 моряків, та захопили катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".

      Так росіяни взяли в полон українських 24 моряків. Спершу полонених доставили до Криму, а потім – до російських СІЗО. Там бранців судили всі ці місяці, постійно продовжуючи їм терміни арештів.

      Усі полонені моряки повернулися в Україну 7 вересня в межах обміну утримуваними особами з Росією у форматі 35 на 35.

      звільнені з російського полону українські моряки і мена список

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      Теги: Новини України Українські моряки в полоні Обмін полоненими Водний транспорт Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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