Пресконференція звільнених українських моряків: онлайн-трансляція

Напередодні між Україною та Росією відбувся обмін полоненими у форматі "35 на 35". Зокрема, на батьківщину повернулися 24 моряки, захоплені на Азові в листопаді 2018 року.

З нагоди повернення військових в Україну Генеральний штаб ЗСУ 12 вересня організував пресконференцію в "Укрінформі".

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Пресконференція звільнених українських моряків: дивіться онлайн-трансляцію



Відповідатимуть на питання журналістів: капітан другого рангу Денис Гриценко – командир першого дивізіону кораблів охорони рейду морського командування, старший лейтенант Богдан Небилів – командир малого броньованого артилерійського катера "Нікополь", старшина першої статті Олег Мельничук – командир рейдового буксира "Яни Капу" та матрос Андрій Артеменко – старший комендор малого броньованого артилерійського катера "Бердянськ".

До слова, після повернення на батьківщину з російської в'язниці усі 24 моряки мають намір продовжити служити в українських Військово-морських силах.

Що відомо про звільнення українських політв'язнів і моряків?Росія захопила моряків у Керченській протоці 25 листопада 2018 року. Тоді прикордонний корабель РФ протаранив буксир українських військових, коли вони законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. Кремль взяв у полон 24 українських моряків та 3 українські судна.



Згодом українців заарештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Наприкінці травня Міжнародний трибунал ООН з морського права також визнав усіх моряків військовополоненими і зобов'язав Росію негайно повернути їх на Батьківщину. Проте, Кремль відмовлявся виконувати ці вимоги.



Вранці 7 вересня Росія та Україна таки провели обмін за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години. На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політ'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



Які моряки повернулися з російського полону / Інфографіка 24 каналу