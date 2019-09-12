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      Освобожденные украинские моряки дали первую пресс-конференцию: видео

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      Освобожденные из плена моряки
      Освобожденные из плена моряки / Скриншот

      Накануне между Украиной и Россией состоялся обмен пленными в формате "35 на 35". В частности, на родину из российского плена вернулись 24 моряка, захваченные на Азове в ноябре 2018 года.

      По случаю возвращения военных на Украину Генеральный штаб ВСУ 12 сентября организовал пресс-конференцию в "Укринформе".

      Читайте также: Пленные моряки и узники Кремля вернулись в Украину – видео

      Пресс-конференция освобожденных украинских моряков: видео

      На вопросы журналистов отвечали: капитан второго ранга Денис Гриценко – командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования, старший лейтенант Богдан Небылица – командир малого бронированного артиллерийского катера "Никополь", старшина первой статьи Олег Мельничук – командир рейдового буксира "Яны Капу" и матрос Андрей Артеменко – старший комендор малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск".

      К слову, что по возвращении на родину из российской тюрьмы все 24 моряка намерены продолжить служить в украинских Военно-морских силах.

      Что известно об освобождении украинских политзаключенных и моряков?​Россия захватила моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Тогда пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных, когда они законно переходили из порта Одессы в порт Мариуполя. Кремль взял в плен 24 украинских моряков и 3 украинских судна.

      Впоследствии украинцев арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. В конце мая Международный трибунал ООН по морскому праву также признал всех моряков военнопленными и обязал Россию немедленно вернуть их на родину. Однако, Кремль отказывался выполнять эти требования.

      Утром 7 сентября Россия и Украина все же провели обмен по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов. На Родину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.


      Какие моряки вернулись из российского плена / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Обмен пленными Вооруженные силы Украины Конфликт в Азовском море Украинские моряки в плену Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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