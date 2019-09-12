Как россияне захватывали моряков и почему украинцы не открыли огонь

Переход украинских кораблей в 2018 году из Одессы в Бердянск и Мариуполь был плановым, подтвердил освобожденный из российского плена командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Денис Гриценко. И именно он приказал не открывать огонь по российским кораблям, когда те начали захватывать украинские суда и экипаж в районе Керченского пролива.

Рассказывая о плановом переходе украинских судов, Гриценко сказал на пресс-конференции, что моряки получили боевое распоряжение и выполняли задачи по назначению. При этом у них был инструктаж относительно возможных действий России.

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Мы знали, куда идем. Нас предупредили, что, возможно, будут различные провокации и действия разные. Я был к этому готов, что будут возможны какие-то дополнительные действия, агрессия. Мы туда шли с мирной целью, – рассказал освобожденный из плена моряк.

При этом Гриценко полагает, что событие не было предусмотрено ни одной из сторон.

"Мы туда шли не с целью открытия огня, это был мирный переход. И нормы международного морского права и договора между Украиной и Россией об использовании Керченского пролива. Эта ситуация, на мой взгляд, была не точно спланирована, она не предусмотрена была ни одной стороной. Это очень нештатная ситуация, в которой решение приходилось принимать здесь, на месте, и сейчас. Я принял такое решение (не открывать огонь), да. Если хотите это услышать", – сказал капитан.

Член экипажа катера "Бердянск" также рассказал, что включил громкоговоритель и в течение 1,5 часа объявлял по нему, что украинские судна идут на выход и никакой агрессии проявлять не планируют.

Я говорил, что мы направляемся на выход из Керченского пролива в Черное море, оружие не применяем, никаких провокационных действий не планируем. Относительно того, что вы (российская сторона) нас просили выйти, то мы выходим. Но это не было по их сценарию и где-то в режиме получаса у них был сбой. А потом они, я так понимаю, сделали повторный запрос, что с нами делать. И у них задача была одна – пресечь выход. Они выполняли поставленные задачи,

– рассказал Гриценко.

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Как украинские моряки попали в российский плен?25 ноября 2018 года украинские военные моряки планово направлялись из Одессы в порт Мариуполя. Внезапно в тот день в районе Керченского пролива российские пограничники протаранили буксир украинцев, обстреляли их суда, ранив 3 моряков, и захватили катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу".



Так, россияне взяли в плен 24 украинских моряков. Сначала пленных доставили в Крым, а затем – в российские СИЗО. Там пленников судили все эти месяцы, постоянно продлевая им сроки арестов.



Все пленные моряки вернулись в Украину 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией в формате 35 на 35.



24 украинских моряка вернулись из плена / Инфографика 24 канала