18:12
12 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК МВФ ВАЛЕРИЯ ГОНТАРЕВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Фильм "Пила" по-русски. Рогозин начал экономить
      Вєсті Кремля
      21:22, 11 сентября
      Вести.UA: Теплые разговоры Зеленского с Коломойским. Агент Савченко
      Вєсті.UA
      20:06, 11 сентября
      В каких шокирующих условиях работают в "Киевмедспецтрансе": как огласка повлияла на предприятие
      ЦРУ
      09:00, 11 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК МВФ ВАЛЕРИЯ ГОНТАРЕВА

      Как россияне захватывали моряков и почему украинцы не открыли огонь

      303 Читати новину українською
      Освобожденный из плена моряк Денис Гриценко
      Освобожденный из плена моряк Денис Гриценко / day.kyiv.ua

      Переход украинских кораблей в 2018 году из Одессы в Бердянск и Мариуполь был плановым, подтвердил освобожденный из российского плена командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Денис Гриценко. И именно он приказал не открывать огонь по российским кораблям, когда те начали захватывать украинские суда и экипаж в районе Керченского пролива.

      Рассказывая о плановом переходе украинских судов, Гриценко сказал на пресс-конференции, что моряки получили боевое распоряжение и выполняли задачи по назначению. При этом у них был инструктаж относительно возможных действий России.

      Смотрите также: Пресс-конференция освобожденных украинских моряков: онлайн-трансляция

      Мы знали, куда идем. Нас предупредили, что, возможно, будут различные провокации и действия разные. Я был к этому готов, что будут возможны какие-то дополнительные действия, агрессия. Мы туда шли с мирной целью, – рассказал освобожденный из плена моряк.

      При этом Гриценко полагает, что событие не было предусмотрено ни одной из сторон.

      "Мы туда шли не с целью открытия огня, это был мирный переход. И нормы международного морского права и договора между Украиной и Россией об использовании Керченского пролива. Эта ситуация, на мой взгляд, была не точно спланирована, она не предусмотрена была ни одной стороной. Это очень нештатная ситуация, в которой решение приходилось принимать здесь, на месте, и сейчас. Я принял такое решение (не открывать огонь), да. Если хотите это услышать", – сказал капитан.

      Член экипажа катера "Бердянск" также рассказал, что включил громкоговоритель и в течение 1,5 часа объявлял по нему, что украинские судна идут на выход и никакой агрессии проявлять не планируют.

      Я говорил, что мы направляемся на выход из Керченского пролива в Черное море, оружие не применяем, никаких провокационных действий не планируем. Относительно того, что вы (российская сторона) нас просили выйти, то мы выходим. Но это не было по их сценарию и где-то в режиме получаса у них был сбой. А потом они, я так понимаю, сделали повторный запрос, что с нами делать. И у них задача была одна – пресечь выход. Они выполняли поставленные задачи,
      – рассказал Гриценко.

      Читайте также: Украинский моряк рассказал, как попал в плен: с начала чувствовал, что поездка не удастся​

      Как украинские моряки попали в российский плен?25 ноября 2018 года украинские военные моряки планово направлялись из Одессы в порт Мариуполя. Внезапно в тот день в районе Керченского пролива российские пограничники протаранили буксир украинцев, обстреляли их суда, ранив 3 моряков, и захватили катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу".

      Так, россияне взяли в плен 24 украинских моряков. Сначала пленных доставили в Крым, а затем – в российские СИЗО. Там пленников судили все эти месяцы, постоянно продлевая им сроки арестов.

      Все пленные моряки вернулись в Украину 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией в формате 35 на 35.

      звільнені з російського полону українські моряки і мена список
      24 украинских моряка вернулись из плена / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Евгения Власова призналась, что никогда не болела раком: неожиданные подробности
      сегодня
      955
      Теги: Новости Украины Обмен пленными Украинские моряки в плену Конфликт в Азовском море Водный транспорт
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему хотят заменить всех членов ЦИК
      сегодня , 18:02 Почему хотят заменить всех членов ЦИК
      10
      Кремлевская пластинка заиграла сначала, или Кто точит зубы на Закарпатье
      сегодня , 17:15 Кремлевская пластинка заиграла сначала, или Кто точит зубы на Закарпатье
      Злой Одессит 509
      Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      11 сентября , 16:30 Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      923
      Тигрица или львица? Что вы знаете об Элине Свитолиной
      сегодня , 16:03 Тигрица или львица? Что вы знаете об Элине Свитолиной
      Наталя Сколоздра 281
      Досрочные выборы в Киеве: когда возможны и сценарии развития событий
      сегодня , 15:45 Досрочные выборы в Киеве: когда возможны и сценарии развития событий
      Інна Жолобович 1457
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук