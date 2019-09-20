Зеленский встретился с представителями МВФ: о чем говорили

Гарант обсуждал с представителями Международного валютного фонда программу финансовой помощи Украине. Также стороны коснулись вопроса дальнейших реформ энергетического сектора в Украине и ситуации с Приватбанком.

Вместе с Зеленским на встречу с представителями МВФ пришли премьер Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.

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Владимир Зеленский отметил, что менее чем за месяц работы новоизбранный парламент принял ряд законов, направленных на реформирование финансового сектора, детенизацию экономики и реальную борьбу с коррупцией.

Я заверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннего расследования злоупотреблений в банковском секторе,

– заявил президент.

Кроме того, стороны затронули вопросы дальнейших реформ энергетического сектора и ситуации в отношении Приватбанка.

Президент отметил, что дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом является важным элементом укрепления доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов и международных партнеров.



Зеленский во время встречи с представителями МВФ/ Сайт президента

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