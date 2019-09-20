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      Зеленский встретился с представителями МВФ: о чем говорили

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      Зеленский на встрече с представителями МВФ
      Зеленский на встрече с представителями МВФ / Сайт президента

      Гарант обсуждал с представителями Международного валютного фонда программу финансовой помощи Украине. Также стороны коснулись вопроса дальнейших реформ энергетического сектора в Украине и ситуации с Приватбанком.

      Вместе с Зеленским на встречу с представителями МВФ пришли премьер Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.

      К теме: Дело Приватбанка: возможен ли компромисс между Зеленским и Коломойским

      Владимир Зеленский отметил, что менее чем за месяц работы новоизбранный парламент принял ряд законов, направленных на реформирование финансового сектора, детенизацию экономики и реальную борьбу с коррупцией.

      Я заверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннего расследования злоупотреблений в банковском секторе,
      – заявил президент.

      Кроме того, стороны затронули вопросы дальнейших реформ энергетического сектора и ситуации в отношении Приватбанка.

      Президент отметил, что дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом является важным элементом укрепления доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов и международных партнеров.

      Зеленський МВФ
      Зеленский во время встречи с представителями МВФ/ Сайт президента

      Интересно: Коломойский может сорвать кредит МВФ – экономист

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Президент Украины Алексей Гончарук Оксана Маркарова МВФ
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