23:10
20 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ КИЇВРАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Якутський шаман в психлікарні. Алкогольний розклад РФ
      Вєсті Кремля
      21:51, сьогодні
      Вєсті.UA: Савченко мітить в ОПЗЖ до Медведчука? Попка-дурак Тищенко
      Вєсті.UA
      19:23, сьогодні
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ КИЇВРАДА

      Зеленський зустрівся з представниками МВФ: про що говорили

      1033 Читать новость на русском
      Зеленський на зустрічі із представниками МВФ
      Зеленський на зустрічі із представниками МВФ / сайт президента

      Гарант обговорював з представниками Міжнародного валютного фонду програму фінансової допомоги Україні. Також сторони торкнулися питання подальших реформ енергетичного сектору в Україні та ситуації щодо Приватбанку.

      Разом із Зеленським на зустріч з представниками МВФ прийшли прем’єр Олексій Гончарук і міністерка фінансів Оксана Маркарова.

      До теми: Справа Приватбанку: чи можливий компроміс Зеленського з Коломойським

      Володимир Зеленський наголосив, що менш ніж за місяць роботи новообраний парламент ухвалив низку законів, що спрямовані на реформування фінансового сектору, детінізацію економіки та реальну боротьбу з корупцією.

      Я запевняю у повній підтримці структурних реформ в економіці, незалежності Національного банку та всебічного розслідування зловживань у банківському секторі,
       заявив президент.

      Крім того, сторони торкнулися питання подальших реформ енергетичного сектору та ситуації щодо Приватбанку.

      Президент зазначив, що подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом є важливим елементом посилення довіри до України з боку іноземних інвесторів і міжнародних партнерів.

      Зеленський МВФ
      Зеленський під час зустрічі з представниками МВФ/ сайт президента

      Цікаво: Коломойський може зірвати кредит МВФ – економіст

      blog_ava
      Від куріння вейпа померло вже 8 осіб: лікарі США б'ють на сполох
      сьогодні
      3779
      Теги: Новини України Володимир Зеленський МВФ Оксана Маркарова Олексій Гончарук Президент України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Одіозна суддя, що порушила права позивача і завдала збитків державі на 3 мільйони доларів
      сьогодні , 23:00 Одіозна суддя, що порушила права позивача і завдала збитків державі на 3 мільйони доларів
      Ірина Шиба 43
      Головні новини 20 вересня: відтермінування штрафів для євроблях та запобіжний захід Бельку
      сьогодні , 22:20 Головні новини 20 вересня: відтермінування штрафів для євроблях та запобіжний захід Бельку
      546
      Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      10 вересня , 15:30 Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      6
      Рост онкозаболеваний, преследование за веру и "вечно у руля": новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Рост онкозаболеваний, преследование за веру и "вечно у руля": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 234
      Борт номер один: на чому літають перші особи держав
      сьогодні , 21:30 Борт номер один: на чому літають перші особи держав
      Світлана Попова 1296
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук