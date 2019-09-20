Зеленський зустрівся з представниками МВФ: про що говорили

Гарант обговорював з представниками Міжнародного валютного фонду програму фінансової допомоги Україні. Також сторони торкнулися питання подальших реформ енергетичного сектору в Україні та ситуації щодо Приватбанку.

Разом із Зеленським на зустріч з представниками МВФ прийшли прем’єр Олексій Гончарук і міністерка фінансів Оксана Маркарова.

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Володимир Зеленський наголосив, що менш ніж за місяць роботи новообраний парламент ухвалив низку законів, що спрямовані на реформування фінансового сектору, детінізацію економіки та реальну боротьбу з корупцією.

Я запевняю у повній підтримці структурних реформ в економіці, незалежності Національного банку та всебічного розслідування зловживань у банківському секторі,

заявив президент.

Крім того, сторони торкнулися питання подальших реформ енергетичного сектору та ситуації щодо Приватбанку.

Президент зазначив, що подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом є важливим елементом посилення довіри до України з боку іноземних інвесторів і міжнародних партнерів.



Зеленський під час зустрічі з представниками МВФ/ сайт президента

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