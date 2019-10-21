Зеленский встретится с Штайнмайером, – СМИ

Президент Владимир Зеленский во время своего визита в Японию встретится с федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.

Их встреча состоится в Токио 23 октября, пишет "Интерфакс-Украина". 22 октября Зеленский встретится также с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Важно: Кто такой Штайнмайер и что известно о его связях с Россией

Почему это важно?

Фамилию Штайнмайера вспоминают в Украине чрезвычайно часто, а все из-за того, что Украина 1 октября согласилась на одноименную формулу для урегулирования ситуации на Донбассе. Ее ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.

В ответ в Украине вспыхнули протесты – в ряде городов уже несколько раз проходили многие тысячи митинги.

Что предусматривает формула Штайнмайера?

Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (об особом статусе Донбасса) начнет действовать на постоянной основе. Планируется разработать и принять новый соответствующий закон.

Закон заработает, если в отдельных районах Донецкой и Луганской состоятся выборы по украинскому законодательству. После выборов ОБСЕ должна опубликовать отчет, который будет свидетельствовать, что выборы прошли в соответствии со стандартами организации и международных стандартов демократических выборов.

Выборы состоятся только при условии, что с территории ОРДЛО выйдут российские оккупационные силы, а захваченная часть российско-украинской границы будет передана под контроль Украины.

Почему Зеленский поехал в Японию?

Он находится там с рабочим визитом, который продлится с 21 по 24 октября. Президент Украины примет участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито. Кроме того, глава дежравы примет участие в таких встречах: