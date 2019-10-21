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      Зеленский встретится с Штайнмайером, – СМИ

      22 Читати новину українською
      Зеленский встретится с Штайнмайером
      Зеленский встретится с Штайнмайером / Getty Images

      Президент Владимир Зеленский во время своего визита в Японию встретится с федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.

      Их встреча состоится в Токио 23 октября, пишет "Интерфакс-Украина". 22 октября Зеленский встретится также с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

      Важно: Кто такой Штайнмайер и что известно о его связях с Россией

      Почему это важно?

      Фамилию Штайнмайера вспоминают в Украине чрезвычайно часто, а все из-за того, что Украина 1 октября согласилась на одноименную формулу для урегулирования ситуации на Донбассе. Ее ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.

      В ответ в Украине вспыхнули протесты – в ряде городов уже несколько раз проходили многие тысячи митинги.

      Что предусматривает формула Штайнмайера?

      • Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (об особом статусе Донбасса) начнет действовать на постоянной основе. Планируется разработать и принять новый соответствующий закон.
      • Закон заработает, если в отдельных районах Донецкой и Луганской состоятся выборы по украинскому законодательству. После выборов ОБСЕ должна опубликовать отчет, который будет свидетельствовать, что выборы прошли в соответствии со стандартами организации и международных стандартов демократических выборов.
      • Выборы состоятся только при условии, что с территории ОРДЛО выйдут российские оккупационные силы, а захваченная часть российско-украинской границы будет передана под контроль Украины.

      Почему Зеленский поехал в Японию?

      Он находится там с рабочим визитом, который продлится с 21 по 24 октября. Президент Украины примет участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито. Кроме того, глава дежравы примет участие в таких встречах:

      • с Премьер-министр Японии Синдзо Абэ,
      • с руководителями обоих палат японского парламента,
      • с членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной,
      • с руководством Японского агентства международного развития;
      • с руководством Японской ассоциации новой экономики,
      • с представителями японского бизнеса.
      blog_ava
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      сегодня
      110123
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Япония Формула Штайнмайера
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