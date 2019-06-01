Зеленский ввел в структуру Администрации Президента своих помощников и представителей

Зеленский ввел в структуру АП своих помощников, советников и представителей / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в структуру Администрации Президента должности своего первого помощника, помощников, представителя президента в Верховной Раде, советников, пресс-секретаря и представителей президента.