Зеленский ввел в структуру Администрации Президента своих помощников и представителей
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в структуру Администрации Президента должности своего первого помощника, помощников, представителя президента в Верховной Раде, советников, пресс-секретаря и представителей президента.
Ранее из этих должностей в структуру АП входили только советник и пресс-секретарь президента.
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Кто вошел в структуру АП:
- Сергей Шефир – первый помощник президента и соучредитель "Студии "Квартал 95";
- Андрей Ермак – помощник президента;
- Михаил Федоров – внештатный советник президента;
- Руслан Стефанчук – советник и представитель президента в Верховной Раде;
- Андрей Герус – представитель президента в Кабинете министров.
Источник: 24 канал
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