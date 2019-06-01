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      Зеленский ввел в структуру Администрации Президента своих помощников и представителей

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      Зеленский ввел в структуру АП своих помощников, советников и представителей
      Зеленский ввел в структуру АП своих помощников, советников и представителей / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в структуру Администрации Президента должности своего первого помощника, помощников, представителя президента в Верховной Раде, советников, пресс-секретаря и представителей президента.

      Ранее из этих должностей в структуру АП входили только советник и пресс-секретарь президента.

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      Кто вошел в структуру АП:

      • Сергей Шефир – первый помощник президента и соучредитель "Студии "Квартал 95";
      • Андрей Ермак – помощник президента;
      • Михаил Федоров – внештатный советник президента;
      • Руслан Стефанчук – советник и представитель президента в Верховной Раде;
      • Андрей Герус – представитель президента в Кабинете министров.

      команда Зеленського Адміністрація Президента України

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Андрей Герус Руслан Стефанчук Сергей Шефир Администрация Президента
      Источник: 24 канал
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