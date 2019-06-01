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      Зеленський ввів до структури Адміністрації Президента своїх помічників та представників

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      Зеленський ввід структури АП своїх помічників, радників та представників
      Зеленський ввід структури АП своїх помічників, радників та представників / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів до структури Адміністрації Президента посади свого першого помічника, помічників, представника президента у Верховній Раді, радників, прес-секретаря та представників президента.

      Раніше з цих посад до структури АП входили тільки радник і прес-секретар президента.

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      Хто увійшов до структури АП:

      • Сергій Шефір – перший помічник президента та співзасновник "Студії "Квартал 95";
      • Андрій Єрмак – помічник президента;
      • Михайло Федоров – позаштатний радник президента;
      • Руслан Стефанчук – радник та представник президента у Верховній Раді;
      • Андрій Герус – представник президента в Кабінеті міністрів.

      команда Зеленського Адміністрація Президента України

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Адміністрація Президента Сергій Шефір Руслан Стефанчук Андрій Герус
      Джерело: 24 канал
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