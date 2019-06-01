Зеленський ввів до структури Адміністрації Президента своїх помічників та представників
Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів до структури Адміністрації Президента посади свого першого помічника, помічників, представника президента у Верховній Раді, радників, прес-секретаря та представників президента.
Раніше з цих посад до структури АП входили тільки радник і прес-секретар президента.
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Хто увійшов до структури АП:
- Сергій Шефір – перший помічник президента та співзасновник "Студії "Квартал 95";
- Андрій Єрмак – помічник президента;
- Михайло Федоров – позаштатний радник президента;
- Руслан Стефанчук – радник та представник президента у Верховній Раді;
- Андрій Герус – представник президента в Кабінеті міністрів.
Джерело: 24 канал
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