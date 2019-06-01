Зеленський ввів до структури Адміністрації Президента своїх помічників та представників

Зеленський ввід структури АП своїх помічників, радників та представників / Getty Images

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів до структури Адміністрації Президента посади свого першого помічника, помічників, представника президента у Верховній Раді, радників, прес-секретаря та представників президента.