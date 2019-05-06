Зеленский вышел из бизнеса, но будет получать дивиденды, – член "ЗеКоманды"

Новоизбранный глава государства Владимир Зеленский вышел из бизнеса, но вернет свою долю после пяти лет президентства.

В интервью изданию "The Бабель" бизнес-партнер Владимира Зеленского Сергей Шефир сказал, что не помнит, кому Зеленский отдал свою долю бизнеса.

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"Может мне, может Борису, я не помню. Это настолько неважно, потому что ни я, ни Борис его точно не подведем", – заявил Шефир.

Он объяснил, что будущий президент будет получать дивиденды от авторских прав и оставил за собой часть брендов.

Он будет получать дивиденды от роялти, какие-то бренды остались на нем. У нас есть договоренность, что мы вернем его долю по завершению пяти лет,

– добавил бизнес-партнер Зеленского.

По его словам, основной доход "Квартал 95" сейчас получает от телевидения, а к 2014 году больше всего прибыли приносил бизнес, связанный с Россией.

Какие официальные результаты выборов?23 апреля Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Отрыв между кандидатами – почти 49%.

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