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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО

      Зеленский вышел из бизнеса, но будет получать дивиденды, – член "ЗеКоманды"

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      Зеленский покинул бизнес в студии "Квартал 95"
      Зеленский покинул бизнес в студии "Квартал 95" / Фото из открытых источников

      Новоизбранный глава государства Владимир Зеленский вышел из бизнеса, но вернет свою долю после пяти лет президентства.

      В интервью изданию "The Бабель" бизнес-партнер Владимира Зеленского Сергей Шефир сказал, что не помнит, кому Зеленский отдал свою долю бизнеса.

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      "Может мне, может Борису, я не помню. Это настолько неважно, потому что ни я, ни Борис его точно не подведем", – заявил Шефир.

      Он объяснил, что будущий президент будет получать дивиденды от авторских прав и оставил за собой часть брендов.

      Он будет получать дивиденды от роялти, какие-то бренды остались на нем. У нас есть договоренность, что мы вернем его долю по завершению пяти лет,
      – добавил бизнес-партнер Зеленского.

      По его словам, основной доход "Квартал 95" сейчас получает от телевидения, а к 2014 году больше всего прибыли приносил бизнес, связанный с Россией.

      Какие официальные результаты выборов?23 апреля Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Отрыв между кандидатами – почти 49%.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Бизнес Выборы Президента 2019 Квартал 95
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