Зеленський вийшов із бізнесу, але отримуватиме дивіденди, – член "Зе-команди"

Новообраний глава держави Володимир Зеленський вийшов із бізнесу, але поверне свою частку після п'яти років президентства.

В інтерв'ю виданню "The Бабель" бізнес-партнер Володимира Зеленського Сергій Шефір сказав, що не пам'ятає, кому Зеленський віддав свою частку бізнесу.

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"Може мені, може Борису, я не пам'ятаю. Це настільки неважливо, тому що ні я, ні Борис його точно не підведемо", – заявив Шефір.

Він пояснив, що майбутній президент буде отримувати дивіденди від авторських прав і залишив за собою частину брендів.

Він буде отримувати дивіденди від роялті, якісь бренди залишилися на ньому. У нас є домовленість, що ми повернемо його частку по завершенню п'яти років,

– додав бізнес-партнер Зеленського.

За його словами, основний дохід "Квартал 95" зараз отримує від телебачення, а до 2014 року найбільше прибутку приносив бізнес, пов'язаний з Росією.

Які офіційні результати виборів?23 квітня Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Відрив між кандидатами – майже 49%.

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