Зеленский заявил, что Украина наращивает собственное производство средств защиты

Президент Владимир Зеленский отметил, что в течение недели из Китая и Южной Кореи в Украину прилетают самолеты с гуманитарной помощью. В то же время Украина наращивает и собственное производство средств защиты.

Об этом Зеленский сообщил в своем традиционном обращении к украинцам.

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Он отметил, что на этой неделе отгрузили 4 тысячи многоразовых защитных костюмов, сделанных в Украине.

Мы продолжаем производить почти миллион масок каждый день. Самолетом из Китая доставили промышленную линию, которая существенно ускорит производство масок в Украине,

– сказал президент.

Заметим, что Украина самостоятельно разрабатывает не только защитные маски, но и собственные ПЦР-тесты. Так, Институт молекулярной биологии НАН Украины разработал собственные ПЦР-тесты на выявление коронавируса. Они дешевле зарубежных, а изготавливать их могут по 10–20 тысяч в неделю.

Важно! По состоянию на 10 апреля в Украине зафиксировали 2203 подтвержденных случая коронавирусf. К сожалению, 69 человек умерли, но есть и хорошие новости – 61 удалось выздороветь.

Также гуманитарную помощь направляет Китай и Южная Корея.

Украина уже получила из Китая:

экспресс-тесты на коронавирус;

респираторы, защитные костюмы, медицинские маски;

ПЦР-тесты на обнаружение COVID-2019;

аппараты искусственной вентиляции легких.