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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Зеленский заявил, что Украина наращивает собственное производство средств защиты

      - Читати новину українською
      Зеленский о борьбе с коронавирусом / Офис Президента

      Президент Владимир Зеленский отметил, что в течение недели из Китая и Южной Кореи в Украину прилетают самолеты с гуманитарной помощью. В то же время Украина наращивает и собственное производство средств защиты.

      Об этом Зеленский сообщил в своем традиционном обращении к украинцам.

      Важно Еще три самолета из Китая прилетели в Украину: что надо знать

      Он отметил, что на этой неделе отгрузили 4 тысячи многоразовых защитных костюмов, сделанных в Украине.

      Мы продолжаем производить почти миллион масок каждый день. Самолетом из Китая доставили промышленную линию, которая существенно ускорит производство масок в Украине,
      – сказал президент.

      Заметим, что Украина самостоятельно разрабатывает не только защитные маски, но и собственные ПЦР-тесты. Так, Институт молекулярной биологии НАН Украины разработал собственные ПЦР-тесты на выявление коронавируса. Они дешевле зарубежных, а изготавливать их могут по 10–20 тысяч в неделю.

      Важно! По состоянию на 10 апреля в Украине зафиксировали 2203 подтвержденных случая коронавирусf. К сожалению, 69 человек умерли, но есть и хорошие новости – 61 удалось выздороветь.

      Также гуманитарную помощь направляет Китай и Южная Корея.

      Украина уже получила из Китая:

      • экспресс-тесты на коронавирус;
      • респираторы, защитные костюмы, медицинские маски;
      • ПЦР-тесты на обнаружение COVID-2019;
      • аппараты искусственной вентиляции легких.

      Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Владимир Зеленский Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Тесты Южная Корея Китай Новости Украины
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