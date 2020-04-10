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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Зеленський заявив, що Україна нарощує власне виробництво засобів захисту

      - Читать новость на русском
      Зеленський про боротьбу з коронавірусом / Офіс Президента

      Володимир Зеленський зазначив, що протягом тижня з Китаю та Південної Кореї до України прилітають літаки з гуманітарною допомогою. Водночас Україна нарощує і власне виробництво засобів захисту.

      Про це Зеленський повідомив у своєму традиційному зверненні до українців.

      Важливо Ще три літаки з Китаю прилетіли до України: що треба знати

      Він зауважив, що цього тижня відвантажили 4 тисячі багаторазових захисних костюмів, зроблених в Україні.

      Ми продовжуємо виготовляти майже мільйон масок щодня. Літаком з Китаю доставили промислову лінію, яка суттєво прискорить виробництво масок в Україні,
      – сказав президент.

      Зауважимо, що Україна самостійно розробляє не лише захисні маски, але й власні ПЛР-тести. Так, Інститут молекулярної біології НАН України розробив власні ПЛР-тести на виявлення коронавірусу. Вони дешевші за закордонні, а виготовляти їх можуть по 10 – 20 тисяч на тиждень.

      Важливо! Станом на 10 квітня в Україні зафіксували 2203 підтверджених випадки коронавірусу. На жаль, 69 людей померли, але є й хороші новини – вдалося видужати 61 людині.

      Також гуманітарну допомогу надсилає Китай та Південна Корея.

      Україна вже отримала з Китаю:

      • експрес-тести на коронавірус;
      • респіратори, захисні костюми, медичні маски;
      • ПЛР-тести на виявлення COVID-19;
      • апарати штучної вентиляції легенів.

      Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Тести Південна Корея Китай
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