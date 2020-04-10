Зеленський заявив, що Україна нарощує власне виробництво засобів захисту
Володимир Зеленський зазначив, що протягом тижня з Китаю та Південної Кореї до України прилітають літаки з гуманітарною допомогою. Водночас Україна нарощує і власне виробництво засобів захисту.
Про це Зеленський повідомив у своєму традиційному зверненні до українців.
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Він зауважив, що цього тижня відвантажили 4 тисячі багаторазових захисних костюмів, зроблених в Україні.
Ми продовжуємо виготовляти майже мільйон масок щодня. Літаком з Китаю доставили промислову лінію, яка суттєво прискорить виробництво масок в Україні,
– сказав президент.
Зауважимо, що Україна самостійно розробляє не лише захисні маски, але й власні ПЛР-тести. Так, Інститут молекулярної біології НАН України розробив власні ПЛР-тести на виявлення коронавірусу. Вони дешевші за закордонні, а виготовляти їх можуть по 10 – 20 тисяч на тиждень.
Важливо! Станом на 10 квітня в Україні зафіксували 2203 підтверджених випадки коронавірусу. На жаль, 69 людей померли, але є й хороші новини – вдалося видужати 61 людині.
Також гуманітарну допомогу надсилає Китай та Південна Корея.
Україна вже отримала з Китаю:
- експрес-тести на коронавірус;
- респіратори, захисні костюми, медичні маски;
- ПЛР-тести на виявлення COVID-19;
- апарати штучної вентиляції легенів.
Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео
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