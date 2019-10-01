Зеленский заявил, что Украина прилагает усилия для освобождения Асеева из плена боевиков
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство прилагает максимальные усилия по освобождению из плена пророссийских боевиков украинского журналиста Станислава Асеева. В плену оккупантов мужчина находится уже более 2 лет.
"Сегодня состоялось заседание ТКГ в Минске. Обсуждался вопрос освобождения пленных. Ждем все этого. Возвращение украинских граждан является приоритетом", – сказал Зеленский 1 октября на брифинге.
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"Особое внимание хочу уделить вашему (журналистам) коллеге Станиславу Асееву. Мы прилагаем максимальные усилия к его возвращению и – всех граждан Украины", – добавил президент.
Что известно о Станиславе Асееве?
Украинский писатель, журналист и блогер. Работал журналистом в оккупированном Донецке под псевдонимом Станислав Васин и освещал события города. Сотрудничал с изданием "Зеркало недели", журналом "Украинская неделя" и "Радио Свобода".
2 июня 2017 года Асеев прекратил выходить на связь: его похитили пророссийские боевики. Журналиста обвинили в шпионаже в пользу Украины. В плену Асеева пытали. Заметим, что его фамилия не попала ни в один из списков на обмен удерживаемыми.
В 2018 году на российском телевидении показали видео, на котором журналист признается в "работе на украинские спецслужбы". Однако родные и друзья говорят, что то признание с Асеева "выбивали". В каком состоянии находится журналист на сегодня – неизвестно.