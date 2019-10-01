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      Зеленский заявил, что Украина прилагает усилия для освобождения Асеева из плена боевиков

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      Станислав Асеев
      Станислав Асеев / Кадр с видео

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство прилагает максимальные усилия по освобождению из плена пророссийских боевиков украинского журналиста Станислава Асеева. В плену оккупантов мужчина находится уже более 2 лет.

      "Сегодня состоялось заседание ТКГ в Минске. Обсуждался вопрос освобождения пленных. Ждем все этого. Возвращение украинских граждан является приоритетом", – сказал Зеленский 1 октября на брифинге.

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      "Особое внимание хочу уделить вашему (журналистам) коллеге Станиславу Асееву. Мы прилагаем максимальные усилия к его возвращению и – всех граждан Украины", – добавил президент.

      Что известно о Станиславе Асееве?
      Украинский писатель, журналист и блогер. Работал журналистом в оккупированном Донецке под псевдонимом Станислав Васин и освещал события города. Сотрудничал с изданием "Зеркало недели", журналом "Украинская неделя" и "Радио Свобода".

      2 июня 2017 года Асеев прекратил выходить на связь: его похитили пророссийские боевики. Журналиста обвинили в шпионаже в пользу Украины. В плену Асеева пытали. Заметим, что его фамилия не попала ни в один из списков на обмен удерживаемыми.

      В 2018 году на российском телевидении показали видео, на котором журналист признается в "работе на украинские спецслужбы". Однако родные и друзья говорят, что то признание с Асеева "выбивали". В каком состоянии находится журналист на сегодня – неизвестно.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Владимир Зеленский Обмен пленными Украинцы в плену РФ Заложники Журналисты
      Источник: 24 канал
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