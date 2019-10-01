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      Зеленський заявив, що Україна докладає зусиль для звільнення Асєєва з полону бойовиків

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      Станіслав Асєєв
      Станіслав Асєєв / Кадр з відео

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава докладає максимальних зусиль щодо звільнення з полону проросійських бойовиків українського журналіста Станіслава Асєєва. У полоні окупантів чоловік перебуває вже понад 2 роки.

      "Сьогодні відбулося засідання ТКГ в Мінську. Обговорювалося питання звільнення полонених. Чекаємо всі цього. Повернення українських громадян є пріоритетом", – сказав Зеленський 1 жовтня на брифінгу.

      Читайте також: Журналіст Асєєв відзначає 30-річний ювілей у полоні бойовиків: в Україні запустили флешмоб

      "Особливу увагу хочу приділити вашому (журналістів) колезі Станіславу Асєєву. Ми докладаємо максимальних зусиль до його повернення і – всіх громадян України", – додав президент.

      Що відомо про Станіслава Асєєва? Український письменник, журналіст і блогер. Працював журналістом в окупованому Донецьку під псевдонімом Станіслав Васін і висвітлював події міста. Співпрацював із виданням "Дзеркало тижня", журналом "Український тиждень" та "Радіо Свобода".

      2 червня 2017 року Асєєв припинив виходити на зв'язок: його викрали проросійські бойовики. Журналіста звинуватили у шпигунстві на користь України. У полоні Асєєва катували. Зауважимо, що його прізвище не потрапило до жодного зі списків на обмін утримуваними.

      У 2018 році на російському телебачення показали відео, на якому журналіст зізнається у "роботі на українські спецслужби". Проте рідні та друзі кажуть, що те зізнання з Асєєва "вибивали". В якому стані перебуває журналіст на сьогодні – невідомо.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Володимир Зеленський Заручники Українці в полоні РФ Обмін полоненими Журналісти
      Джерело: 24 канал
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