Зеленский заявил о выходе украинско-турецких отношений на новый уровень
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что отношения между Украиной и Турцией обладают значительным потенциалом для развития. Более того, по словам главы государства, они уже вышли на новый уровень.
Первая встреча с турецким президентом Реджепом Эрдоганом Владимира Зеленского состоялась еще тогда, когда он не заступил на пост президента Украины. Об этом сам Зеленский рассказал в эфире турецкого национального телевидения, сообщает Офис Президента.
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С президентом Эрдоганом у нас была очень полезная встреча, после которой мы поняли, что между двумя странами существуют хорошие отношения. И мы должны развить их еще больше. Я думаю, что сейчас мы вывели наши отношения на другой уровень,
– заявил президент.
Отдельно он отметил важность завершения подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией. Также два президента обсуждали вопросы инвестиционной безопасности, проекты в сферах сельского хозяйства, обороны и энергетики.
Еще одним важным вопросом был туризм. Президент Украины подчеркнул, что Турция имеет очень важный опыт в этих вопросах, который хочет перенять Украина. Резюмируя, он подчеркнул важность поддержки Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины.
"С президентом Эрдоганом мы долго говорили об оккупации в Донецке и Луганске, а также об аннексии Крыма. Во время встречи мы пообщались об инвестициях в Херсонском регионе, граничащем с Крымом. Говорится о поддержке крымских татар, которые после аннексии Крыма переехали в контролируемые Украиной регионы", – отметил Владимир Зеленский.
В этом контексте президент отметил договоренность о помощи в строительстве жилья для крымских татар. Мол, очень важно, чтобы крымчане видели отношение к ним.
Встречи Эрдогана и Зеленского: коротко
Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган в общем встречались трижды. После встречи к вступлению Зеленского на должность состоялись еще две встречи: украинский президент посещал Стамбул, а турецкий – Киев.
Последняя встреча состоялась в украинской столице 3 февраля. Во время нее президенты подписали ряд двусторонних соглашений:
- соглашение о военно-финансовом сотрудничестве;
- протокол о воплощении финансовой помощи;
- соглашение о взаимном признании и обмене национальных удостоверений водителя;
- меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между службами чрезвычайных ситуаций;
- меморандум о взаимопонимании по поводу переговоров о соглашении о зоне свободной торговли;
- протокол о сотрудничестве между государственными архивными службами.