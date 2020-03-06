Зеленский заявил о выходе украинско-турецких отношений на новый уровень

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что отношения между Украиной и Турцией обладают значительным потенциалом для развития. Более того, по словам главы государства, они уже вышли на новый уровень.

Первая встреча с турецким президентом Реджепом Эрдоганом Владимира Зеленского состоялась еще тогда, когда он не заступил на пост президента Украины. Об этом сам Зеленский рассказал в эфире турецкого национального телевидения, сообщает Офис Президента.

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С президентом Эрдоганом у нас была очень полезная встреча, после которой мы поняли, что между двумя странами существуют хорошие отношения. И мы должны развить их еще больше. Я думаю, что сейчас мы вывели наши отношения на другой уровень,

– заявил президент.

Отдельно он отметил важность завершения подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией. Также два президента обсуждали вопросы инвестиционной безопасности, проекты в сферах сельского хозяйства, обороны и энергетики.

Еще одним важным вопросом был туризм. Президент Украины подчеркнул, что Турция имеет очень важный опыт в этих вопросах, который хочет перенять Украина. Резюмируя, он подчеркнул важность поддержки Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины.

"С президентом Эрдоганом мы долго говорили об оккупации в Донецке и Луганске, а также об аннексии Крыма. Во время встречи мы пообщались об инвестициях в Херсонском регионе, граничащем с Крымом. Говорится о поддержке крымских татар, которые после аннексии Крыма переехали в контролируемые Украиной регионы", – отметил Владимир Зеленский.

В этом контексте президент отметил договоренность о помощи в строительстве жилья для крымских татар. Мол, очень важно, чтобы крымчане видели отношение к ним.

Встречи Эрдогана и Зеленского: коротко

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган в общем встречались трижды. После встречи к вступлению Зеленского на должность состоялись еще две встречи: украинский президент посещал Стамбул, а турецкий – Киев.

Последняя встреча состоялась в украинской столице 3 февраля. Во время нее президенты подписали ряд двусторонних соглашений: