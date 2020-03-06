Зеленський заявив про вихід українсько-турецьких відносин на новий рівень

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що відносини між Україною і Туреччиною мають значний потенціал для розвитку. Ба більше, за словами глави держави, вони вже вийшли на новий рівень.

Перша зустріч з турецьким презиеднтом Реджепом Ердоганом Володимира Зеленського відбулася ще тоді, коли він не заступив на пост президента України. Про це сам Зеленський розповів в ефірі турецького національного телебачення, повідомляє Офіс Президента.

Цікаво Зеленський розповів туркам, як досягти миру з Росією

З президентом Ердоганом у нас була дуже корисна зустріч, після якої ми зрозуміли, що між двома країнами існують хороші відносини. Та ми повинні розвинути їх ще більше. Я думаю, що зараз ми вивели наші відносини на інший рівень,

– заявив президент.

Окремо він відзначив вижливість завершення підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною. Також два президенти обговорювали питання інвестиційної безпеки, проєкти у сферах сільського господарства, оборони та енергетики.

Ще одним важливим питанням був туризм. Президент України підкреслив, що Туреччина має дуже важливий досвід у цих питаннях, якого хоче навчитися Україна. Резюмуючи він наголосив на важливості підтримки Туреччиною територіальної цілісності і суверенітету України.

"З президентом Ердоганом ми довго говорили про окупацію в Донецьку та Луганську, а також про анексію Криму. Під час зустрічі ми поспілкувалися про інвестиції в Херсонському регіоні, що межує з Кримом. Мовиться, про підтримку кримських татар, які після анексії Криму переїхали до контрольованих Україною регіонів", – зазначив Володимир Зеленський.

У цьому контексті президент відзначив домовленість про допомогу у будівництві житла для кримських татар. Мовляв, дуже важливим є, щоб кримчани бачили ставлення до них.

Зустрічі Ердогана і Зеленського: коротко

Володимир Зеленський і Реджеп Ердоган загалом зустрічалися тричі. Після зустрічі до вступу Зеленського на посаду відбулися ще дві зустрічі: український президент відвідував Стамбул, а турецький – Київ.

Остання зустріч відбулася в українській столиці 3 лютого. Під час неї президенти підписали низку двосторонніх угод: