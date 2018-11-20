Зеленский запустил новый флешмоб CallMeUkrainian

Украинский комик и шоумен, лидер "Студии "Квартал 95" Владимир Зеленский заявил в своем Instagram, что запускает патриотический флешмоб под названием CallMeUkrainian (называй меня украинцем).

Зеленский рассказал, что накануне "Квартал 95" дал концерт на Кипре. Там комик поговорил с местным жителем, который, услышав, что Зеленский прибыл из Киева, подумал, что это в России.

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Я ему сказал, что Киев – это Украина. Называй меня украинцем. Мы – украинцы! Пояснил, что Украина – отдельная независимая страна. Назвал ему фамилии Шевченко, Сикорского...,

– рассказал шоумен.

Зеленский заявил, что "мы с вами кое-что не сделали", предложив украинцам флешмоб CallMeUkrainian.

"Присылайте видео, будем просвещать весь мир. И скажите, пожалуйста, благодаря кому или чему вы гордитесь своей страной", – попросил комик.

Напомним, что это уже третий флешмоб, который запустил Владимир Зеленский. Перед этим 3 октября Зеленский призвал принять участие в флешмобе #ідітьусраку #challenge, после того, как в Верховной Раде нардеп Олег Барна нецензурно обругал журналиста.



Позже, 9 ноября, Зеленский запустил флешмоб по случаю Дня украинской письменности и языка.