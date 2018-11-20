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      Зеленский запустил новый флешмоб CallMeUkrainian

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      Зеленский запустил флешмоб CallMeUkrainian
      Зеленский запустил флешмоб CallMeUkrainian / Фото из открытых источников

      Украинский комик и шоумен, лидер "Студии "Квартал 95" Владимир Зеленский заявил в своем Instagram, что запускает патриотический флешмоб под названием CallMeUkrainian (называй меня украинцем).

      Зеленский рассказал, что накануне "Квартал 95" дал концерт на Кипре. Там комик поговорил с местным жителем, который, услышав, что Зеленский прибыл из Киева, подумал, что это в России.

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      Я ему сказал, что Киев – это Украина. Называй меня украинцем. Мы – украинцы! Пояснил, что Украина – отдельная независимая страна. Назвал ему фамилии Шевченко, Сикорского...,
      – рассказал шоумен.

      Зеленский заявил, что "мы с вами кое-что не сделали", предложив украинцам флешмоб CallMeUkrainian.

      "Присылайте видео, будем просвещать весь мир. И скажите, пожалуйста, благодаря кому или чему вы гордитесь своей страной", – попросил комик.

      Напомним, что это уже третий флешмоб, который запустил Владимир Зеленский. Перед этим 3 октября Зеленский призвал принять участие в флешмобе #ідітьусраку #challenge, после того, как в Верховной Раде нардеп Олег Барна нецензурно обругал журналиста.

      Позже, 9 ноября, Зеленский запустил флешмоб по случаю Дня украинской письменности и языка.

      Теги: Новости Украины Квартал 95 Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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