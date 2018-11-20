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      Зеленський запустив новий флешмоб CallMeUkrainian

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      Зеленський запустив флешмоб CallMeUkrainian
      Зеленський запустив флешмоб CallMeUkrainian / Фото з відкритих джерел

      Український комік та шоумен, лідер "Студії "Квартал 95" Володимир Зеленський заявив у своєму Instagram, що запускає патріотичний флешмоб із назвою CallMeUkrainian (називай мене українцем).

      Зеленський розповів, що напередодні "Квартал 95" дав концерт на Кіпрі. Там комік порозмовляв з місцевим жителем, який, почувши, що Зеленський прибув із Києва, подумав, що це в Росії.

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      Я йому сказав, що Київ – це Україна. Називай мене українцем. Ми – українці! Пояснив, що Україна – окрема незалежна країна. Назвав йому прізвища Шевченка, Сікорського...,
      – розповів шоумен.

      Зеленський заявив, що "ми з вами дещо не зробили", запропонувавши українцям флешмоб CallMeUkrainian.

      "Надсилайте відео, будемо просвітлювати весь світ. І скажіть, будь ласка, завдяки кому або чому ви пишаєтеся своєю країною", – попросив комік.

      Нагадаємо, що це вже третій флешмоб, який запустив Володимир Зеленський. Перед цим 3 жовтня Зеленський закликав взяти участь у флешмобі #ідітьусраку #challenge, після того, як у Верховній Раді нардеп Олег Барна нецензурно вилаяв журналіста.

      Згодом, 9 листопада, Зеленський запустив флешмоб з нагоди Дня української писемності та мови.

      Теги: Новини України Володимир Зеленський Квартал 95
      Джерело: 24 канал
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