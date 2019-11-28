Зеленский поговорил с Меркель: детали разговора
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Это уже 7 разговор лидеров от начала президентства Зеленского.
Во время разговора Зеленский и Меркель обсудили вопросы подготовки встречи в нормандском формате 9 декабря.
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О беседе в твиттере сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, отметив, что в Украине очень высоко ценят поддержку немецких друзей.
Сообщение о разговоре лидеров опубликовали и на сайте Офиса Президента.
Сообщение Офиса президента / www.president.gov.ua
Встреча в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату. В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.
Ключевые вопросы нормандской встречи
- возвращения наших пленных;
- прекращение огня по всей линии фронта;
- решение вопроса границы и выборов по украинскому законодательству.
Что известно о встрече в нормандском формате
- Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Россия оттягивала, объясняя это тем, что такая встреча "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предпосылками для проведения нормандской встречи стали разведения войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон.