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      Зеленский поговорил с Меркель: детали разговора

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      Зеленский и Меркель поговорили по телефону / 24 канал

      Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Это уже 7 разговор лидеров от начала президентства Зеленского.

      Во время разговора Зеленский и Меркель обсудили вопросы подготовки встречи в нормандском формате 9 декабря.

      Обратите внимание: Данилов назвал ключевые вопросы нормандской встречи

      О беседе в твиттере сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, отметив, что в Украине очень высоко ценят поддержку немецких друзей.

      Сообщение о разговоре лидеров опубликовали и на сайте Офиса Президента.


      Сообщение Офиса президента / www.president.gov.ua

      Встреча в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату. В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.

      Ключевые вопросы нормандской встречи

      • возвращения наших пленных;
      • прекращение огня по всей линии фронта;
      • решение вопроса границы и выборов по украинскому законодательству.

      Что известно о встрече в нормандском формате

      • Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Россия оттягивала, объясняя это тем, что такая встреча "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предпосылками для проведения нормандской встречи стали разведения войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Украина – Россия Ангела Меркель Нормандский формат
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