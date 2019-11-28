Зеленский поговорил с Меркель: детали разговора

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Это уже 7 разговор лидеров от начала президентства Зеленского.

Во время разговора Зеленский и Меркель обсудили вопросы подготовки встречи в нормандском формате 9 декабря.

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О беседе в твиттере сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, отметив, что в Украине очень высоко ценят поддержку немецких друзей.

Відбулася телефонна розмова Президента Володимира Зеленського @ZelenskyyUa та Канцлера Німеччини Ангели Меркель. Це вже 7-ма за ліком бесіда двох лідерів за останні місяці. В Україні дуже високо цінують підтримку наших німецьких друзів! pic.twitter.com/mf0Gb0t8oT — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 28 листопада 2019 р.

Сообщение о разговоре лидеров опубликовали и на сайте Офиса Президента.



Сообщение Офиса президента / www.president.gov.ua

Встреча в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату. В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.

Ключевые вопросы нормандской встречи

возвращения наших пленных;

прекращение огня по всей линии фронта;

решение вопроса границы и выборов по украинскому законодательству.

Что известно о встрече в нормандском формате