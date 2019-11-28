Зеленський поговорив з Меркель: деталі розмови

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Це вже 7 розмова лідерів після перемоги Зеленського на президентських виборах.

Під час розмови Зеленський та Меркель обговорили питання підготовки зустрічі у нормандському форматі 9 грудня.

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Про бесіду у твіттері повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, зазначивши, що в Україні дуже високо цінують підтримку німецьких друзів.

Відбулася телефонна розмова Президента Володимира Зеленського @ZelenskyyUa та Канцлера Німеччини Ангели Меркель. Це вже 7-ма за ліком бесіда двох лідерів за останні місяці. В Україні дуже високо цінують підтримку наших німецьких друзів! pic.twitter.com/mf0Gb0t8oT — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 28 листопада 2019 р.

Повідомлення про розмову лідерів опублікували й на сайті Офісу Президента.



Повідомлення Офісу президента / www.president.gov.ua

Зустріч у нормандському форматі відбудеться 9 грудня у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату. В її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін.

Ключові питання нормандської зустрічі

повернення наших полонених;

припинення вогню по всій лінії фронту;

вирішення питання кордону та виборів за українським законодавством.

Що відомо про зустріч у нормандському форматі