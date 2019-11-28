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      Зеленський поговорив з Меркель: деталі розмови

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      Зеленський та Меркель поговорили телефоном / 24 канал

      Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Це вже 7 розмова лідерів після перемоги Зеленського на президентських виборах.

      Під час розмови Зеленський та Меркель обговорили питання підготовки зустрічі у нормандському форматі 9 грудня.

      Зверніть увагу: Данілов назвав ключові питання нормандської зустрічі

      Про бесіду у твіттері повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, зазначивши, що в Україні дуже високо цінують підтримку німецьких друзів.

      Повідомлення про розмову лідерів опублікували й на сайті Офісу Президента.


      Повідомлення Офісу президента / www.president.gov.ua

      Зустріч у нормандському форматі відбудеться 9 грудня у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату. В її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін.

      Ключові питання нормандської зустрічі

      • повернення наших полонених;
      • припинення вогню по всій лінії фронту;
      • вирішення питання кордону та виборів за українським законодавством.

      Що відомо про зустріч у нормандському форматі

      • Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році.
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Росія відтягувала, пояснюючи це тим, що така зустріч "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Передумовами для проведення норманської зустрічі стали розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. 
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Україна – Росія Ангела Меркель Нормандський формат
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