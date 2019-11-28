Зеленський поговорив з Меркель: деталі розмови
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Це вже 7 розмова лідерів після перемоги Зеленського на президентських виборах.
Під час розмови Зеленський та Меркель обговорили питання підготовки зустрічі у нормандському форматі 9 грудня.
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Про бесіду у твіттері повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, зазначивши, що в Україні дуже високо цінують підтримку німецьких друзів.
Повідомлення про розмову лідерів опублікували й на сайті Офісу Президента.
Повідомлення Офісу президента / www.president.gov.ua
Зустріч у нормандському форматі відбудеться 9 грудня у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату. В її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін.
Ключові питання нормандської зустрічі
- повернення наших полонених;
- припинення вогню по всій лінії фронту;
- вирішення питання кордону та виборів за українським законодавством.
Що відомо про зустріч у нормандському форматі
- Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році.
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Росія відтягувала, пояснюючи це тим, що така зустріч "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Передумовами для проведення норманської зустрічі стали розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків.