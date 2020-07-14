Парламент может обратиться к Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать закон об игорном бизнесе. Ведь при рассмотрении поправок к документу допустили некоторые несогласованности.

Зеленского могут попросить о вето

Верховная Рада может попросить президента ветировать закон об игорном бизнесе, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет "Укринформ".

Читайте также Рада легализовала игорный бизнес в Украине

По словам нардепа, есть несколько технических разногласий относительно процесса голосования.

Есть два сценария. Первый сценарий – все нормально и мы технико-юридическими правками это исправим. Если нет – будем просить президента ветировать,

– отметил Арахамия.

А после этого Рада сможет еще раз проголосовать за закон.

Тимошенко и компания заблокировали законопроект

Кроме того, нардеп напомнил, что в Раде зарегистрировали два проекта постановлений членов фракции "Батьківщина" и некоторых внефракционных депутатов. Они касаются отмены решения парламента относительно принятия закона о легализации игорного бизнеса.

Проекты нужно рассмотреть на комитете и проголосовать в сессионном зале. Только после этого путь до подписания закона об игорном бизнесе будет открытым.

Я думаю, что в пятницу (17 июля – 24 канал) все эти вопросы будут решены и можно будет передавать президенту на подпись,

– добавил Арахамия.

Напомним, 14 июля Рада приняла закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Узнайте больше Тимошенко и Новинский заблокировали законопроект об игорном бизнесе

Что известно о законе относительно игорного бизнеса