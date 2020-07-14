Рада может попросить Зеленского ветировать закон об игорном бизнесе, – Арахамия
Парламент может обратиться к Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать закон об игорном бизнесе. Ведь при рассмотрении поправок к документу допустили некоторые несогласованности.
Зеленского могут попросить о вето
Верховная Рада может попросить президента ветировать закон об игорном бизнесе, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет "Укринформ".
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По словам нардепа, есть несколько технических разногласий относительно процесса голосования.
Есть два сценария. Первый сценарий – все нормально и мы технико-юридическими правками это исправим. Если нет – будем просить президента ветировать,
– отметил Арахамия.
А после этого Рада сможет еще раз проголосовать за закон.
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Кроме того, нардеп напомнил, что в Раде зарегистрировали два проекта постановлений членов фракции "Батьківщина" и некоторых внефракционных депутатов. Они касаются отмены решения парламента относительно принятия закона о легализации игорного бизнеса.
Проекты нужно рассмотреть на комитете и проголосовать в сессионном зале. Только после этого путь до подписания закона об игорном бизнесе будет открытым.
Я думаю, что в пятницу (17 июля – 24 канал) все эти вопросы будут решены и можно будет передавать президенту на подпись,
– добавил Арахамия.
Напомним, 14 июля Рада приняла закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".
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Что известно о законе относительно игорного бизнеса
- Легализирует деятельность игорных заведений на территории Украины, создает эффективные механизмы их регулирования и определяет, какие именно заведения могут существовать на территории государства.
- Предусматривает государственный надзор за соблюдением правил деятельности рынка азартных игр.