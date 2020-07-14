Парламент може звернутися до Володимира Зеленського з проханням ветувати закон про гральний бізнес. Адже під час розгляду поправок до документа допустили деякі неузгодженості.

Зеленського можуть попросити про вето

Верховна Рада може попросит президента ветувати закон про гральний бізнес, заявив очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише "Укрінформ".

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За словами нардепа, є декілька технічних розбіжностей щодо процесу голосування.

Є два сценарії. Перший сценарій – все нормально і ми я технічно-юридичними правками це виправимо. Якщо ні – будемо просити президента ветувати,

– зазначив Арахамія.

А після цього Рада зможе ще раз проголосувати за закон.

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Крім того, нардеп нагадав, що в Раді зареєстрували два проєкти постанов членів фракції "Батьківщина" і деяких позафракційних депутатів. Вони стосуються скасування рішення парламенту щодо ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу.

Проєкти потрібно розглянути на комітеті та проголосувати в сесійній залі. Лише після цього шлях до підписання закону про гральний бізнес буде відкритим.

Я думаю, що в п'ятницю ( 17 липня – 24 канал) всі ці питання буде вирішено і можна буде передавати президенту на підпис,

– додав Арахамія.

Нагадаємо, 14 липня Рада ухвалила закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

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