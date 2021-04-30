В Офисе Президента прокомментировали марш, который провели в Киеве ко дню создания нацистами дивизии СС "Галичина". В частности, призвали вмешаться правоохранителей.

У Зеленского отметили, что малая численность участников и манипуляции организаторов не могут быть основанием для того, чтобы оправдать эту ситуацию.

Ранее В Киеве прошел марш вышиванок в честь годовщины создания дивизии "Галичина": видео

В ОП добавили, что категорически осуждают любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического. А также – попытки пересмотреть правду о Второй мировой.

Не было и не могло быть ни одного украинского интереса в том, что нацисты пытались использовать людей на захваченных территориях ради своих целей,

– подчеркнули там.

"Разгром нацизма был победой для нашего народа. Украинцы вместе с другими народами завоевали право на жизнь", – говорится в сообщении.

У Зеленского также обратили внимание на то, что ранее об осуждении пропаганды тоталитарных режимов заявило и украинское МИД.

В ОП предупредили о последствиях

"Партнеры нашего государства уже проинформированы о том, что нарушения соответствующего законодательства будут иметь логические последствия для виновных", – заверили в Офисе президента.

Обратите внимание! В ОП призвали Нацполицию и МВД установить все обстоятельства произошедшего, и привлечь к ответственности всех виновных.

Кроме этого, у президента обратились и к главе КГГА. От него ожидают проведения проверки системы согласования массовых акций в столице и отчета перед обществом.

Реакция "слуги народа"

Ранее в зале парламента марш осудили депутаты "Слуги народа". Его организаторов обвинили в том, что они порочат идею независимости.

В то же время Никита Потураев подчеркнул, что люди, которые вступали в ряды СС "Галичины" не были нацистами и ксенофобами. К такому шагу их побудили действия советской власти.

"Мы не можем судить этих людей, однако можем сказать, что нацизм – зло, а служба в Ваффен-СС – трагическая ошибка", – отметил нардеп.

Обратите внимание! Украинская дивизия сечевых стрельцов "Галичина" входила в состав войск Ваффен – СС Германии в 1943 – 1945 годах. Заметим, что вступая в ряды немецкой армии, украинцы рассчитывали получить поддержку для борьбы за свободную и независимую Украину.