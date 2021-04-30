В Офісі Президента прокоментували марш, який провели у Києві до дня створення дивізії СС "Галичина". Зокрема, закликали втрутитися правоохоронців.

У Зеленського наголосили, що мала чисельність учасників та маніпуляції організаторів не можуть бути підставами для того, аби виправдати цю ситуацію.

Раніше У Києві пройшов марш вишиванок на честь річниці створення дивізії "Галичина": відео

В ОП додали, що категорично засуджують будь-які прояви пропаганди тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного. А також – спроби переглянути правду про Другу світову.

Не було й не могло бути жодного українського інтересу в тому, що нацисти намагалися використовувати людей на захоплених територіях заради своїх цілей,

– підкреслили там.

"Розгром нацизму був перемогою для нашого народу. Українці разом з іншими народами вибороли право на життя", – мовиться у повідомленні.

У Зеленського також звернули увагу на те, що раніше про засудження пропаганди тоталітарних режимів заявило й українське МЗС.

В ОП попередили про наслідки

"Партнери нашої держави вже поінформовані про те, що порушення відповідного законодавства матимуть логічні наслідки для винних", – запевнили в Офісі президента.

Зверніть увагу! В ОП закликали Нацполіцію та МВС встановити усі обставини того, що відбулося, й притягнути до відповідальності усіх винних.

Крім цього, у президента звернулися й до голови КМДА. Від нього очікують проведення перевірки системи погодження масових акцій у столиці й звіту перед громадою.