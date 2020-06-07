Зеленского просят запретить чипирование людей
Президента просят на законодательном уровне запретить вживление чипа в тело. По крайней мере на сайте главы государства появилась петиция с таким текстом.
"Антивакцинаторську" петицию зарегистрировали на сайте Президента Украины. Ее автор просит законодательно запретить вживление чипа в человеческое тело.
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За два дня от начала сбора подписей обращение уже поддержали 234 человека. Правда, для того, чтобы ее рассмотрел президент, необходимы 25 тысяч голосов.
Интересно, что чипирование в некоторых странах Европы считают облегчением жизни: в Швеции, например, люди вживляют электронные ключи от авто и домов под кожу.
Чипирование людей и коронавирус
Чипирование – это один из самых распространенных фейков про коронавирус. Якобы COVID-19 в конце концов приведет к тому, что людей будут принудительно прививать и вживлять чип.
Через якобы чип Америка будет контролировать всех граждан.
Обвинили в планах "чипизации" мільтимільярдера и создателя Microsoft Билла Гейтса.
Эту тему активно подхватили в России, где российский режиссер Никита Михалков в одном из выпусков своей авторской программы рассказал, что основатель компании Microsoft под видом вакцинации хочет вживлять людям чипы, а после чего устроить апокалипсис.
СМИ в РФ также подхватили эту теорию, и даже написали, что организация Билла Гейтса якобы начала чипировать людей в Украине.
- Сам Билл Гейтс подчеркнул, что никогда не имел никакого отношения к микрочипированния, и считает такую идею странной