Президента просят на законодательном уровне запретить вживление чипа в тело. По крайней мере на сайте главы государства появилась петиция с таким текстом.

"Антивакцинаторську" петицию зарегистрировали на сайте Президента Украины. Ее автор просит законодательно запретить вживление чипа в человеческое тело.

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За два дня от начала сбора подписей обращение уже поддержали 234 человека. Правда, для того, чтобы ее рассмотрел президент, необходимы 25 тысяч голосов.

Интересно, что чипирование в некоторых странах Европы считают облегчением жизни: в Швеции, например, люди вживляют электронные ключи от авто и домов под кожу.

Чипирование людей и коронавирус

Чипирование – это один из самых распространенных фейков про коронавирус. Якобы COVID-19 в конце концов приведет к тому, что людей будут принудительно прививать и вживлять чип.

Через якобы чип Америка будет контролировать всех граждан.

Обвинили в планах "чипизации" мільтимільярдера и создателя Microsoft Билла Гейтса.

Эту тему активно подхватили в России, где российский режиссер Никита Михалков в одном из выпусков своей авторской программы рассказал, что основатель компании Microsoft под видом вакцинации хочет вживлять людям чипы, а после чего устроить апокалипсис.

СМИ в РФ также подхватили эту теорию, и даже написали, что организация Билла Гейтса якобы начала чипировать людей в Украине.