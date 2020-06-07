Президента просять на законодавчому рівні заборонити вживлення чипу у тіло. Принаймні на сайті глави держави з'явилася петиція з таким текстом.

"Антивакцинаторську" петицію зареєстрували на сайті Президента України. Її автор просить законодавчо заборонити вживлення чипу у людське тіло.

До теми Мікрочіпна вакцина і 5G: намісник Почаївської лаври каже про змову Молдови з Біллом Гейтсом

За два дні від початку збору підписів звернення вже підтримали 234 людини. Щоправда, для того, аби її розглянув президент, необхідні 25 тисяч голосів.

Цікаво, що чипування у деяких країнах Європи вважають полегшенням життя: у Швеції, наприклад, люди вживлюють електронні ключі від авто і помешкань під шкіру.

Чипування людей і коронавірус