Зеленського просять заборонити чипування людей
Президента просять на законодавчому рівні заборонити вживлення чипу у тіло. Принаймні на сайті глави держави з'явилася петиція з таким текстом.
"Антивакцинаторську" петицію зареєстрували на сайті Президента України. Її автор просить законодавчо заборонити вживлення чипу у людське тіло.
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За два дні від початку збору підписів звернення вже підтримали 234 людини. Щоправда, для того, аби її розглянув президент, необхідні 25 тисяч голосів.
Цікаво, що чипування у деяких країнах Європи вважають полегшенням життя: у Швеції, наприклад, люди вживлюють електронні ключі від авто і помешкань під шкіру.
Чипування людей і коронавірус
- Чипування – це один із найпоширеніших фейків про коронавірус. Нібито COVID-19 зрештою призведе до того, що людей будуть примусово прищеплювати і вживляти чип.
- Через нібито чип Америка контролюватиме усіх громадян.
- Звинуватили у планах "чипізації" мільтимільярдера і винахідника Microsoft Білла Гейтса.
- Цю тему активно підхопили в Росії, де російський режисер Микита Михалков в одному з випусків своєї авторської програми розповів, що засновник компанії Microsoft під виглядом вакцинації хоче вживляти людям чипи, а після чого влаштувати апокаліпсис.
- ЗМІ в РФ також підхопили цю теорію, і навіть написали, що організація Білла Гейтса нібито почала чипувати людей в Україні.
- Сам Білл Гейтс підкреслив, що ніколи не мав ніякого відношення до мікрочіпування, і вважає таку ідею дивною