Зеленского водят за нос, – Маси Найем о деле Гандзюк

Досудебное расследование в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк неожиданно завершили. Такое решение может привести к серьезным последствиям и для страны, и для Зеленского, ведь именно он предложил назначить на должность генпрокурора Ирину Венедиктову.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал адвокат по делу Екатерины Гандзюк Маси Найем. Он отметил, что необходимо, чтобы Владимир Зеленский просто узнал о расследовании дела Гандзюк.

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"Зеленский в изоляции. Его изолировали от проблем общества. Я думаю, была четкая цель, которую поставили Венедиктовой – быстро закончить дела по Стерненко, Гандзюк", – пояснил Маси Найем.

Адвокат отметил, что президент не понимает, насколько плохим будет результат этого расследования. "Последствия будут через год, полтора года. И в этом будет виноват именно Зеленский, ведь именно он просил поставить Венедиктову (на должность генпрокурора, – 24 канал)", – добавил адвокат.

Хочу, чтобы господин президент просто очнулся и понял, что его водят за нос. Он не разбирается в определенных юридических нюансах, а потому ему дают ту еду, которая полезна для людей, которые возле него бегают,

– подчеркнул Маси Найем.

По словам адвоката, это дело будет "пятном" на жизни и репутации Зеленского. Массе Найем подтвердил, что нынешний президент, как и Петр Порошенко, молчаливым согласием позволил, чтобы справедливость не была восстановлена.

Также адвокат пояснил, что дело об убийстве Екатерины Гандзюк еще можно снова начать расследовать. Для этого нужно, чтобы прокуратура в суде поддержала позицию потерпевших относительно возврата даты расследования.

"Если бы следствие было объективным и эффективным, то они должны были бы расследовать дело в том числе и из-за новых доказательств, которые дал бы Левин. Однако досудебное расследование в спешке завершили и сделать это уже будет сложнее, если вообще будет возможно", – отметил Найем.

Что известно о причастности Левина к убийству Гандзюк

Левин работал помощником депутата облсовета Николая Ставицкого , а также советником председателя облсовета Владислава Мангера, который был также подозреваемым в этом деле.

, а также советником председателя облсовета который был также подозреваемым в этом деле. На Херсонщине он был криминальным авторитетом.

После нападения на Гандзюк в 2018 году он выехал из Украины. После этого Левина объявили в международный розыск.

Журналистам удалось получить видео, на котором Левин рассказывал, что якобы заместитель председателя Херсонской ОГА Рищук просил его "как-то наказать Екатерину Гандзюк".

Левина нашли и задержали в Болгарии 22 марта. Вскоре его экстрадировали в Украину.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: смотрите видео