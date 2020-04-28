Зеленського ізолювали від проблем суспільства, – Масі Найєм про справу Гандзюк

Досудове розслідування у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк несподівано завершили. Таке рішення може привести до серйозних наслідків і для країни,і для Зеленського, адже саме він запропонував призначити на посаду генпрокурора Ірину Венедіктову.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив адвокат у справі Катерини Гандзюк Масі Найєм. Він зазначив, що необхідно, щоб Володимир Зеленський просто дізнався про розслідування справи Гандзюк.

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"Зеленський в ізоляції. Його ізолювали від проблем суспільства. Я думаю, була чітка мета, яку поставили Венедіктовій – швидко закінчити справи по Стерненку, Гандзюк", – пояснив Масі Найєм.

Адвокат зазначив, що президент не розуміє, наскільки поганим буде результат цього розслідування. "Наслідки будуть через рік, півтори роки. І в цьому буде винен саме Зеленський, адже саме він просив поставити Венедіктову (на посаду генпрокурора, – 24 канал)", – додав адвокат.

Хочу, щоб пан президент просто отямився і зрозумів, що його водять за ніс. Він не розбирається у певних юридичних нюансах, а тому йому дають ту їжу, яка є корисною для людей, які біля нього бігають,

– наголосив Масі Найєм.

За словами адвоката, ця справа буде "плямою" на житті та репутації Зеленського. Масі Найєм ствердив, що нинішній президент, як і Петро Порошенко, мовчазною згодою дозволив, щоб справедливість не була поновлена.

Також адвокат пояснив, що справу про вбивство Катерини Гандзюк ще можна почати знову розслідувати. Для цього потрібно, аби прокуратура в суді підтримала позицію потерпілих щодо повернення дати розслідування.

"Якби слідство було об'єктивним і ефективним, то вони мали б розслідувати справу зокрема й через нові докази, які дав би Лєвін. Однак досудове розслідування поспіхом завершили і зробити це вже буде складніше, якщо взагалі буде можливо", – зауважив Найєм.

Що відомо про причетність Левіна до вбивства Гандзюк

Левін працював помічником депутата облради Миколи Ставицького , а також радником голови облради Владислава Мангера, який був також підозрюваним у цій справі.

, а також радником голови облради який був також підозрюваним у цій справі. На Херсонщині він був кримінальним авторитетом.

Після нападу на Гандзюк у 2018 році він виїхав з України. Після цього Левіна оголосили в міжнародний розшук.

Журналістам вдалося отримати відео, на якому Левін розповідав, що нібито заступник голови Херсонської ОДА Рищук просив його "якось покарати Катерину Гандзюк".

Левіна знайшли та затримали у Болгарії 22 березня . Невдовзі його екстрадували до України.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео