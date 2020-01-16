Зеленского пригласили как можно быстрее посетить Лондон

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб еще раз пригласил Владимира Зеленского в кратчайшие сроки посетить Лондон.

Об этом сообщил в твиттере министр иностранных дел Украины Владимир Пристайко после встречи с Раабом.

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Пристайко отметил, что они с британской стороной договорились ускорить переговоры относительно будущих отношений между Украиной и Великобританией после Brexit.

Он добавил, что стороны также обсудили сотрудничество по расследованию причин авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране 8 января. На встрече поднимали и вопросы защиты суверенитета Украины.

.@DominicRaab reiterated invitation for the President of #Ukraine @ZelenskyyUa at the earliest. Agreed to speed up negotiations on a new comprehensive agreement, covering - relations after #Brexit. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 16, 2020

Кто и когда еще приглашал Зеленского в Лондон?

9 января Борис Джонсон уже приглашал Зеленского в Лондон, когда по телефону выражал сочувствие и поддержку после авиакатастрофы МАУ в Иране.

Тогда в разговоре они также говорили о: