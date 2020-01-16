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      Зеленского пригласили как можно быстрее посетить Лондон

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      Доминик Рааб подчеркнул, что хочет скорее встретиться с Зеленским в Лондоне / bbc

      Глава Министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб еще раз пригласил Владимира Зеленского в кратчайшие сроки посетить Лондон.

      Об этом сообщил в твиттере министр иностранных дел Украины Владимир Пристайко после встречи с Раабом.

      Интересно также: Великобритания выделяет 4 миллиона фунтов на реформу здравоохранения Украины

      Пристайко отметил, что они с британской стороной договорились ускорить переговоры относительно будущих отношений между Украиной и Великобританией после Brexit.

      Он добавил, что стороны также обсудили сотрудничество по расследованию причин авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране 8 января. На встрече поднимали и вопросы защиты суверенитета Украины.

      Кто и когда еще приглашал Зеленского в Лондон?

      9 января Борис Джонсон уже приглашал Зеленского в Лондон, когда по телефону выражал сочувствие и поддержку после авиакатастрофы МАУ в Иране.

      Тогда в разговоре они также говорили о:

      • подготовке нового соглашения между странами из-за выхода Великобритании из Евросоюза;
      • упрощении визового режима между странами;
      • успехах Украины в реализации договоренностей, достигнутых во время встречи "нормандской четверки" в Париже;
      • ситуации на Донбассе.
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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Вадим Пристайко Борис Джонсон Великобритания Лондон
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