Зеленского пригласили как можно быстрее посетить Лондон
Глава Министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб еще раз пригласил Владимира Зеленского в кратчайшие сроки посетить Лондон.
Об этом сообщил в твиттере министр иностранных дел Украины Владимир Пристайко после встречи с Раабом.
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Пристайко отметил, что они с британской стороной договорились ускорить переговоры относительно будущих отношений между Украиной и Великобританией после Brexit.
Он добавил, что стороны также обсудили сотрудничество по расследованию причин авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране 8 января. На встрече поднимали и вопросы защиты суверенитета Украины.
Кто и когда еще приглашал Зеленского в Лондон?
9 января Борис Джонсон уже приглашал Зеленского в Лондон, когда по телефону выражал сочувствие и поддержку после авиакатастрофы МАУ в Иране.
Тогда в разговоре они также говорили о:
- подготовке нового соглашения между странами из-за выхода Великобритании из Евросоюза;
- упрощении визового режима между странами;
- успехах Украины в реализации договоренностей, достигнутых во время встречи "нормандской четверки" в Париже;
- ситуации на Донбассе.