Зеленського запросили якнайшвидше відвідати Лондон
Очільник Міністерства закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб ще раз запросив Володимира Зеленського в найкоротші терміни відвідати Лондон.
Про це повідомив у твіттері міністр закордонних справ України Володимир Пристайко після зустрічі з Раабом.
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Пристайко зазначив, що вони з британською стороною домовилися прискорити переговори щодо майбутніх відносин між Україною та Великою Британією після Brexit.
Він додав, що сторони також обговорили співпрацю з розслідування причин авіакатастрофи українського літака МАУ в Ірані 8 січня. На зустрічі порушували і питання захисту суверенітету України.
Хто і коли ще запрошував Зеленського до Лондона?
9 січня Борис Джонсон уже запрошував Зеленського до Лондона, коли телефоном висловлював співчуття і підтримку після авіакатастрофи МАУ в Ірані.
Тоді у розмові вони також говорили про:
- підготовку нової угоди між країнами через вихід Великої Британії із Євросоюзу;
- спрощення візового режиму між країнами;
- успіхи України в реалізації домовленостей, досягнутих під час зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі;
- ситуацію на Донбасі.