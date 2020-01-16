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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Зеленського запросили якнайшвидше відвідати Лондон

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      Домінік Рааб наголосив, що хоче чимскоріше зустрітися із Зеленським в Лондоні / bbc

      Очільник Міністерства закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб ще раз запросив Володимира Зеленського в найкоротші терміни відвідати Лондон.

      Про це повідомив у твіттері міністр закордонних справ України Володимир Пристайко після зустрічі з Раабом.

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      Пристайко зазначив, що вони з британською стороною домовилися прискорити переговори щодо майбутніх відносин між Україною та Великою Британією після Brexit.

      Він додав, що сторони також обговорили співпрацю з розслідування причин авіакатастрофи українського літака МАУ в Ірані 8 січня. На зустрічі порушували і питання захисту суверенітету України.

      Хто і коли ще запрошував Зеленського до Лондона?

      9 січня Борис Джонсон уже запрошував Зеленського до Лондона, коли телефоном висловлював співчуття і підтримку після авіакатастрофи МАУ в Ірані.

      Тоді у розмові вони також говорили про:

      • підготовку нової угоди між країнами через вихід Великої Британії із Євросоюзу;
      • спрощення візового режиму між країнами;
      • успіхи України в реалізації домовленостей, досягнутих під час зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі;
      • ситуацію на Донбасі.
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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Лондон Велика Британія Борис Джонсон Вадим Пристайко
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