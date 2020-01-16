Зеленського запросили якнайшвидше відвідати Лондон

Очільник Міністерства закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб ще раз запросив Володимира Зеленського в найкоротші терміни відвідати Лондон.

Про це повідомив у твіттері міністр закордонних справ України Володимир Пристайко після зустрічі з Раабом.

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Пристайко зазначив, що вони з британською стороною домовилися прискорити переговори щодо майбутніх відносин між Україною та Великою Британією після Brexit.

Він додав, що сторони також обговорили співпрацю з розслідування причин авіакатастрофи українського літака МАУ в Ірані 8 січня. На зустрічі порушували і питання захисту суверенітету України.

.@DominicRaab reiterated invitation for the President of #Ukraine @ZelenskyyUa at the earliest. Agreed to speed up negotiations on a new comprehensive agreement, covering - relations after #Brexit. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 16, 2020

Хто і коли ще запрошував Зеленського до Лондона?

9 січня Борис Джонсон уже запрошував Зеленського до Лондона, коли телефоном висловлював співчуття і підтримку після авіакатастрофи МАУ в Ірані.

Тоді у розмові вони також говорили про: